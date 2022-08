Minkbranche og myndigheder mødes igen om model for minkavl

Minkbranchen er torsdag indkaldt til møde om en model for tiltag og restriktioner for fremtidens minkavl.

Endnu engang har myndighederne inviteret minkbranchen til møde om en model for tiltag og restriktioner ved genindførelse af minkerhvervet.

Formand for Danske Minkavlere Tage Pedersen håber, at det denne gang vil være muligt at finde fælles fodslag, når han sætter sig i Fødevareministeriets mødelokale torsdag.

- Det haster. De få, der gerne vil i gang med minkerhvervet igen, mangler en beslutning nu og her, siger han.

Minkbranchen deltog for to uger siden i et lignende møde, men da minkavlerne ifølge Tage Pedersen blev stillet over for "en række urimelige krav" fra myndighedernes side, så de ingen anden udvej end at udvandre fra mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi blev forelagt en fuldstændig fastlagt model, som ministeriet havde udarbejdet sammen med SSI (Statens Serum Institut, red.). Kravene var fuldstændig umulige at følge i praksis, siger han.

Tiltagene bestod ifølge formanden for Danske Minkavlere blandt andet i, at de personer, der arbejder med mink, skulle testes dagligt, ligesom de skulle bære masker af typen FFP3.

Derudover overraskede det også minkbranchen, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), ikke deltog i mødet.

Når mødet afvikles torsdag eftermiddag, bliver det denne gang med Rasmus Prehn for bordenden. Tage Pedersen håber, at det vil bidrage til, at der denne gang findes en løsning.

- Vi har i hvert fald tid nok i morgen. Hvis Rasmus Prehn også har det, bliver vi gerne, indtil vi finder en løsning, siger han.

Ifølge Tage Pedersen kræver det dog, at det er praktisk muligt for minkavlerne at overholde kravene.

- Det kan ikke være sådan, at resten af samfundet går fri for restriktioner, mens de få minkavlere, der vil starte op igen, skal pålægges markant hårdere restriktioner. Det er stigmatisering af erhvervet, siger han.

Regeringen besluttede i november 2020, at alle landets mink skulle slås ned. Det skete af frygt for, at et muteret coronavirus kunne nedsætte effekten af kommende vacciner mod covid-19.

I en rapport 3. maj 2022 vurderede SSI, at sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl, er lav.

Rasmus Prehn varslede i maj, at det var "ambitionen" at give de tilbageværende minkavlere en afklaring "inden sommerferien".

/ritzau/