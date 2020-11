Minkformand rystet over manglende lovhjemmel til aflivninger

Ifølge Berlingske er der ikke lovhjemmel til at slå alle mink ihjel. Minkformand er rystet.

Danske Minkavlere er rystet over, at regeringen ikke har lovhjemmel til at aflive landets mink.

Det siger Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere, i en pressemeddelelse.

- Minkavlere landet over har fundet sig i en helt vanvittig behandling og usikker håndtering gennem den seneste måneds tid, og så kommer det her nu oveni.

- Hvad kan man snart regne med, er der slet ikke styr på noget som helst?, spørger han.

Den seneste tid har coronavirus spredt sig på landets minkfarme. Det har betydet, at en stor del af dem har måttet slå deres dyr ihjel.

Onsdag meldte statsminister Mette Frederiksen (S) så ud, at alle Danmarks minkbesætninger skal aflives.

Det skyldes, at der er fundet en særlig virusmutation - cluster 5 - der er konstateret på fem nordjyske minkfarme og har smittet 12 personer.

Cluster 5 frygtes i sidste ende at kunne betyde, at en vaccine mod covid-19 kan vise sig mindre effektiv over for denne variant.

Ifølge Berlingske har regeringen dog ikke ikke hjemmel i loven til aflive alle landets 15 millioner mink.

Med hjemmel i den gældende lov kan aflivning kun kræves, hvis der er konstateret sygdom, eller at landbruget ligger i et område med sygdomsudbrud.

Der er dog udformet et udkast til et lovforslag, der skal gøre indgrebet muligt. Regeringen ønsker det hastebehandlet, når det fremlægges tirsdag.

Tage Pedersen opfordrer trods rystelsen minkavlerne til at fortsætte aflivningen af deres dyr.

- Det vil i sidste ende alligevel resultere i en lukning af hele erhvervet, lyder det fra formanden.

