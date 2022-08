Minkformand til Bertelsen: Se dig i spejlet og forlad jobbet

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, bør forlade sit job. Det mener formanden for Dansk Pelsdyravlerforening, minkavlernes formand, Tage Pedersen.

Han er stærkt utilfreds med forløbet, som onsdag er kulmineret - og ifølge statsministeren afsluttet - med, at departementschefen har fået en advarsel.

- Det er uantageligt, at man kan få så alvorlig kritik som landets øverste embedsmand, og at Barbara Bertelsen så nøjes med at få en advarsel, siger Tage Pedersen.

- Hun bør se sig selv i spejlet og sige, at hun kan ikke sidde i det job, tilføjer han.

Minkavlernes formand har ikke tillid til processen. Alle de kritiserede embedsmænd burde være sendt hjem.

Det skulle være sket, siger han, da det står klart, at Minkkommissionen rejste alvorlig kritik af deres arbejde i forbindelse med beslutningen og aflivningen af alle mink i 2020.

Han har ikke tillid til det arbejde og den rådgivning, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udført, og som Mette Frederiksen og flere andre ministre har truffet afgørelse på baggrund af.

- Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er jo bare Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.

Omvendt forholder det sig med Minkkommissionens beretning, som ifølge Tage Pedersen har leveret et "uvildigt" stykke arbejde.

- Jeg synes, at det er et demokratisk problem, at man får så alvorlig kritik i en uafhængig granskningskommission, og at det så bare fører til en advarsel, siger Tage Pedersen.

Miljøministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, er sendt hjem, og der indledes en disciplinærsag imod ham. Det samme gælder rigspolitichef Thorkild Fogde.

Justitsministeriets departementschef, Johan Kristian Legarth, er sluppet med en irettesættelse af justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Sager imod tre medarbejdere i Fødevareministeriet er ikke afsluttet, men de sendes ikke hjem.

