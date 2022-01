Minkkommissionens beretning kommer til juni

Minkkommissionens samlede undersøgelse af forløbet om aflivning af alle mink i Danmark i november 2020 vil blive lagt frem i en samlet beretning til juni.

Det oplyser kommissionen efter et møde med Granskningsudvalget i Folketinget tirsdag.

Oprindeligt var det planen, at kommissionen skulle komme med sin beretning i april. Men i november fik kommissionen en ekstraopgave fra Folketinget. Den skulle også undersøge et såkaldt actioncard fra Rigspolitiet i forløbet.

Folketinget anmodede dog om, at kommissionen tilrettelagde sit arbejde, så den stadig kunne afgive beretning i april.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis ikke en beretning kunne rumme hele kommissionens arbejde så i hvert fald de dele, der ikke havde med actioncardet at gøre.

I december oplyste Minkkommissionens formand, Michael Kistrup, til Folketinget, at det ikke blev muligt. I stedet agtede han og kommissionen at afgive en samlet beretning til juni.

Det udtrykte Karsten Lauritzen (V), der var formand for Granskningsudvalget, sin utilfredshed med. Det stod dog klart, at beslutningen lå hos Minkkommissionen.

Ikke desto mindre blev der planlagt et møde, hvor kommissionen og Folketinget kunne drøfte sagen. Det møde blev afholdt tirsdag.

Og efter mødet står det klart, at kommissionen holder fast i planen om at afgive en samlet beretning i juni.

Kommissionen blev nedsat for på et år at undersøge og redegøre for forløbet i november 2020, da regeringen besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

I kommissionens beretning skal indgå en selvstændig vurdering af, om der var et lovgrundlag for beslutningen på det tidspunkt, regeringen traf beslutningen.

I dagene efter, at beslutningen om minkaflivningen var truffet, kom Fødevarestyrelsen, det daværende Miljø- og Fødevareministerium og Justitsministeriet frem til, at det var der tilsyneladende ikke.

Siden er der vedtaget et midlertidig forbud mod hold af mink.

Kommissionen skal også redegøre for, hvordan regeringens ministre handlede, da det blev klart for dem, at der ikke var et lovgrundlag til føre beslutningen ud i virkeligheden.

/ritzau/