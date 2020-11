Minkleverandører kræver samme kompensation som minkavlere

25 specialleverandører har dannet en ny brancheforening og kræver at få samme kompensation som minkavlere.

De største leverandører til minkfarmene i Danmark føler sig overhørt, og torsdag har de derfor dannet en ny brancheforening.

Det skriver Berlingske.

Brancheforeningen, der hedder Det Danske Minkerhverv, kræver at få samme kompensation ved ekspropriation, som minkavlerne kræver.

Der er tale om 25 danske specialleverandører af udstyr og foder til minkfarmene.

Til Berlingske siger Casper Spanner, der er direktør for Jasopels i Bording, der blandt andet leverer pelsningsmaskiner, at de føler sig "overhørt i den kaotiske debat".

- Men når minkene forsvinder, forsvinder vores forretningsgrundlag også helt og aldeles. Ligesom med minkavlerne er det rimeligt, at vi kræver kompensationsordninger, som svarer til de fulde kompensationer eller eksproprieringer, som minkavlerne er blevet lovet, siger han til avisen.

Det var onsdag i sidste uge, at regeringen oplyste, at alle mink skulle slås ned, efter at en mutation af covid-19 havde spredt sig fra dyr til mennesker.

Siden viste det sig, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

Men i øjeblikket er minkavlerne i gang med aflivningerne i et erhverv, som de anser som dødt.

I øjeblikket forhandler fødevareminister Mogens Jensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) med Folketingets partier om en kompensation til de mange minkavlere.

Og her føler specialleverandørerne sig altså overset.

Casper Spanner siger til Berlingske, at erhvervets "eksistensgrundlag er revet væk".

Det er ikke muligt at sælge udstyret til udlandet, for snart er der en masse materiel til salg til billige penge hos danske minkavlere, der ikke længere har brug for det, lyder det fra direktøren.

