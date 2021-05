Minkopgravning kan stå på døgnet rundt og kommer til at lugte

Døde mink i Nørre Felding forventes at være væk i midten af juni. Det kommer til at støje og lugte.

I Nørre Felding i Vestjylland har man i lang tid været bekymret for, hvad minkgraven i byen med millioner af døde mink kan have af konsekvenser.

Mandag aften var der flere svar, da Fødevarestyrelsen på et borgermøde forsøgte at gøre borgerne klogere.

Det kommer til at lugte i de uger arbejdet står på i maj og juni, og arbejdet kan stå på både nat og dag, lød det fra Fødevarestyrelsen.

- Det her kan sagtens blive nogle hårde uger, for jer der bor i området. Der kan komme lugtgener, og man må indstille sig på, det kan være generende. Der vil også komme støj, som jo i sidste ende er nødvendigt for at minkene bliver opgravet, sagde direktør for Fødevarestyrelsen Nikolaj Veje.

Han forsikrede om, at styrelsen "vil gøre alt for at sikre, at det her kommer til at gå glat". Borgerne skal ikke være bekymrede for, at de bliver overladt til sig selv, lød det.

13.-15. maj begynder man på det, der kaldes prøvegravninger. Her skal de første mink graves op og prøveafbrændes. Det skyldes blandt andet, at forbrændingsanlæggene ikke er vant til at brænde mink af, og derfor skal de justeres.

To uger efter begynder den egentlige opgravning, som ventes at være færdig i midten af juni.

Borgerne i området har frygtet, at jorden og vandet kan blive forurenet af de rådne mink. Der er dog ikke nogen risiko for, at drikkevandet bliver forurenet, blev det forsikret på mødet, men såkaldt overfladevand, der kan løbe ud i åer og søer er i risiko for forurening.

Leif Brøgger, der er formand for Nørre Felding Borgerforening og er medlem af byrådet for Venstre i Holstebro, fulgte mødet, og han siger, "det er noget foruroligende".

- Og det er også de bange anelser, vi har haft hele tiden. Derfor gik vi også så aktivt ind i sagen, fordi vi frygtede, hvad der foregår under jordoverfladen.

- Det er bekymrende at man kan lave en forurening på tre uger, som det tog at nedgrave minkene herude, men så kan det tage ti år at gøre rent efter det, siger Leif Brøgger.

Forureningen skal undgås gennem en årrække ved hjælp af rensningsanlæg, der bliver sat op i 2022. På mødet blev det oplyst, at anlæggene potentielt kan vare ved helt til 2032.

Desuden vil der under opgravningen blive ført kontrol af et eksternt tilsyn, der skal holde øje med, at alt foregår, som det skal, og at den forurenede jord bliver fjernet og renset.

/ritzau/