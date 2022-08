Minksagen og Mette Frederiksens valg af ministre tyder på, at hun vægter loyalitet højere end kompetencer

Når en statsminister skal sætte et hold, er der normalt to ting, som spiller en vigtig rolle for, hvem der får ministerposterne. Den ene er loyalitet. Statsministeren vil gerne have, at spillerne på hans eller hendes hold er loyale i forhold til det projekt, som vedkommende vandt regeringsmagten med. De skal være villige til at gøre alt for at føre det ud i livet. De skal således arbejde for det fælles og ikke – som det til tider påstås at være tilfældet – agere repræsentant for interesserne for det ministerium, som vedkommende er blevet minister for.

Loyalitet er naturligvis i den forbindelse også noget, som langt hen ad vejen beror på ministerens fortolkning af, hvad vedkommende tror, at statsministeren ønsker. Og hvad der lige er statsministerns konkrete projekt på dette eller hint konkrete sagsområde.