Missil på fregat er ikke længere i risiko for affyring

Løfteraketten på en Harpoon-missil på fregatten "Niels Juel" i Korsør, der under en obligatorisk test torsdag blev aktiveret, er ikke længere i risiko for at blive affyret.

Det siger Bo Overgaard, der er næstkommanderende i Søværnskommandoen, til DR.

- Jeg er netop blevet kontaktet af skibet, som fortæller, at specialisterne har været igennem de trin, som de skulle igennem, og de nu kan meddele, at faren er dreven over, siger han til DR.

Missilet, hvis løfteraket blev aktiveret, indeholder 150 kilo sprængstof. Da det ikke er armeret, ville missilet dog ikke detonere, hvis det styrtede i havet, skrev Forsvaret tidligere i en pressemeddelelse.

I forbindelse med hændelsen udpegede Forsvaret et fareområde op til fem til syv kilometer fra Flådestationen i Korsør.

DR skriver torsdag aften, at varslet, der har advaret skibe og fly mod at bevæge sig ind i området, vil blive fjernet inden for kort tid.

