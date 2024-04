Missil på fregat i Korsør risikerer utilsigtet affyring

Under en obligatorisk test er løfteraketten på et Harpoon-missil om bord på fregatten "Niels Juel" blevet aktiveret, og den kan ikke slukkes, oplyser Forsvaret torsdag i en pressemeddelelse.

Missilet indeholder 150 kilo sprængstof. Det er ikke armeret og vil ikke detonere, hvis det styrter i havet, lyder meldingen.

- Harpoon-missilet er et skarpt missil, men det er kun løfteraketten, som er aktiveret i forbindelse med testen. Der er derfor ikke fare for, at missilet kan sprænges eller række længere, end løfteraketten kan løfte, skriver Forsvaret.

Fregatten ligger i havn i Korsør, og der er tilkaldt specialister for "at løse problemet", som det lyder i pressemeddelelsen.

Forsvaret har udpeget et fareområde på op til fem til syv kilometer fra Flådestation Korsør i sydlig retning ud over vandet. Det er ikke i retning af Storebæltsbroen.

Forsvarets udmelding om risikoen for den utilsigtede missilaffyring kommer i kølvandet på en melding fra Søfartsstyrelsen, som har advaret skibe i Storebælt om risiko for nedfald af missilrester.

Måtte sammenstilling af ordene "Harpoon-missil" og utilsigtet i øvrigt ringe en klokke hos nogen, skyldes det måske en episode tilbage fra 1982. Her slog et Harpoon-missil ned i et sommerhusområde ved Lumsås på Sjællands Odde.

Fire sommerhuse blev lagt i ruiner, og en lang række andre sommerhuse fik skader, da det såkaldte "Hovsa-missil" slog ned.

Missilet dengang blev affyret utilsigtet fra fregatten "Peder Skram", som lå i Kattegat. Orlogskaptajn Henning G. Olsen blev gjort ansvarlig for episoden, men der i eftertiden blevet sået tvivl om dette.

