Mission Øst: "Den næste bølge af flygtninge bliver sværere at hjælpe"

Siden Rusland invaderede Ukraine, har den danske befolkning samlet tøj, liggeunderlag og soveposer sammen for at hjælpe de ukrainere, som er blevet drevet på flugt. Betina Gollander-Jensen er generalsekretær i Mission Øst. Hun befinder sig lige nu i Ungarn for at koordinere organisationens nødhjælpsarbejde.