Mistanke om forsøg på at skjule Tibet-mails undersøges måske

Justitsministeren har offentliggjort sit forslag til, hvad den på ny nedsatte Tibetkommission skal gøre.

Det bør undersøges, om Rigspolitiet med forsæt har forsøgt at skjule oplysninger for Tibetkommissionen.

Sådan lød kravet fra en række politikere over for Jyllands-Posten, efter at Rigspolitiet i sidste uge oplyste, at man ved en såkaldt rutinemæssig serverkontrol havde fundet en række e-mails med relation til Tibetsagen.

E-mails som Tibetkommissionen ikke i første omgang fik udleveret. Miseren var medvirkende til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) besluttede at nedsætte Tibetkommissionen på ny.

Men spørgsmålet om, hvordan myndighederne håndterede at udlevere materiale til den første Tibetkommission, skal kun måske granskes.

Sådan lyder i hvert fald forslaget fra justitsministeren til kommissorium for den gennedsatte kommission.

- Når undersøgelsen er afsluttet, vil der på baggrund af kommissionens beretning (...) blive taget stilling til, om der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse af de undersøgte myndigheders håndtering af udleveringen af materiale til Tibetkommissionen, hedder det.

/ritzau/