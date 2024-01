Mistet kongeligt prædikat betyder slut med værdifuld branding

Hvis man som virksomhed får en tredjepart til at blåstemple sine produkter, har det en høj værdi. I særdeleshed når godkendelsen kommer fra kongehuset.

Det vurderer Werner Valeur, der er direktør i virksomheden Wolfpack. Han hjælper andre virksomheder med branding.

- Jeg kan næppe forestille mig noget, der har en højere værdi end at selve kongehuset anerkender ens produkt og bruger det, siger han.

Efter dronning Margrethes udmelding om at overlade tronen til sin søn kronprins Frederik, har kongehusets maskineri kørt i højeste gear.

Det førte onsdag til, at de 104 virksomheder, som kan kalde sig "Kongelig Hofleverandør", mister prædikatet.

Og det kan altså få kommercielle konsekvenser for virksomhederne, mener Werner Valeur.

- Med dette prædikat slipper man for, at kunderne betvivler ens kvalitet, så det er med til at gøre ens kommunikation meget mere stringent, ren og troværdig.

- Derfor vil det også have en negativ konsekvens, når man så mister det. For så skal man selv ud og bruge penge og ressourcer på at etablere en lignende tillid til sit brand, siger han.

Det er endnu uvist, hvad der helt præcist kommer til at ske med ordningen. Indtil videre har kongehuset oplyst, at man på et senere tidspunkt vil tage endeligt stilling til den.

Werner Valeur ser beslutningen som en mulighed for at få ryddet op og gjort det ens for alle.

Ifølge direktøren skal det også ses i lyset af, at ligestilling er blevet en stor del af samfundsdebatten. Det gælder primært i kønsdebatten, men kan også overføres hertil, mener han.

- Her er det ens for alle. Alle ryger ud.

- Kongehuset har jo en neutral profil, så det er en balancegang for kongehusets branding.

Prædikatet tiltrak sig særligt opmærksomhed i 2022, da skofirmaet Ecco blev fratrukket sit.

Det kom ikke frem i offentligheden, hvad der lå bag beslutningen, men det skete i kølvandet på Eccos fortsatte tilstedeværelse i Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Werner Valeur mener dog ikke, at sådan en situation nødvendigvis udgør en risiko for kongehuset som brand. Han mener derfor heller ikke, at det kan være denne problematik, der har ledt til beslutningen.

- Kongehuset har jo skabt sig en udvej ved at kunne fjerne prædikatet fra virksomheder, hvis noget lignende skulle ske, siger han.

