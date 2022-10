Mistillidsvotum venter Jenis av Rana efter folketingsvalg

Den færøske politiker Jenis av Rana udtalte 25. oktober, at han ikke kan pege på homoseksuel statsminister.

Når folketingsvalget er overstået tirsdag - og arbejdet i det færøske lagting bliver genoptaget - vil Tjóðveldi, der er det færøske republikanske parti, fremlægge et mistillidsvotum mod Jenis av Rana fra det kristelige parti Miðflokkurin.

Det skriver det færøske nyhedsbureau Fonyhedsbureau.

En samlet opposition og én fra koalitionen er klar til at vælte Jenis av Rana, der er landsstyreformand i kultur- og udenrigsanliggender.

Årsagen til mistillidsvotummet skal findes i de udtalelser, landsstyreformanden kom med den 25. oktober i en radioudsendelse.

Her ville en lytter vide, om han kan støtte en homoseksuel statsminister. Et spørgsmål, radioværten mente var henvendt mod De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

- Det kan aldrig komme på tale. Det at leve som såkaldt homoseksuel er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, at Færøerne også har, sagde han.

Efterfølgende sagde Jenis av Rana, at det ikke var møntet på De Konservatives formand, og at han havde udtalt sig som formand for Miðflokkurin, ikke som landsstyreformand.

Tjóðveldi får opbakning til mistillidsvotummet af to andre oppositionspartier, Framsókn og Javnaðarflokkurin, der tager afstand fra Jenis av Ranas udtalelser.

Med støtten fra de to partier støtter 16 ud af 33 lagtingsmedlemmer mistillidsvotummet. Dermed mangler der én stemme yderligere, før der er flertal.

Lagmand og formand partiet Sambandsflokkurin, Bárður á Steig Nielsen, fortæller, at han tager afstand fra udtalelserne og har givet Jenis av Rana en påtale.

Om det skal have yderligere konsekvenser, vil han ikke fortælle til Kringvarp Føroya, der er Færøernes nationale radio- og tv-station, da det skal tages op i lagtinget.

Han fortæller desuden, at hans parti ikke har taget stilling til, hvordan det vil forholde sig til et mistillidsvotum.

/ritzau/