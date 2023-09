MitID skal være tilgængeligt for udenlandsdanskere

MitID skal også kunne anvendes af udenlandsdanskere i de nordiske og baltiske lande.

Det har digitaliseringsministrene i Nordisk Ministerråd for Digitalisering vedtaget fredag.

Det betyder for eksempel, at danskere bosat i Sverige skal kunne anvende det danske MitID til at logge på de svenske offentlige digitale løsninger.

Det skriver Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi kan gennem samarbejdet mellem de nordiske og baltiske lande vise resten af Europa, hvordan vi i praksis udnytter de digitale muligheder på tværs af landegrænser til gavn for os allesammen, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) i pressemeddelelsen.

I dag er der en række tekniske barrierer for, at man som dansker bosiddende i et andet nordisk eller baltisk land kan tilgå disse landes offentlige digitale løsninger.

Disse barrierer skal nu løses ifølge Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Digitaliseringsministrene giver blandt andet det igangværende nordisk-baltiske samarbejde om elektroniske identiteter og digitalisering mandat til at finde nationale løsninger om identitetsmatching.

Uden løsninger på at matche digitale identiteter med personregistre - den såkaldte identitetsmatching - vil en nem adgang til andre nordiske og baltiske offentlige digitale løsninger nemlig ikke kunne finde sted.

