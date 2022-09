MitID volder stadig problemer

I Edinburgh er der flere, der ikke møder veludhvilede på arbejde på denne tirsdag morgen. Siden i går aftes har omkring 20.000 sørgende nemlig stået i kø til langt ud på natten for at se Dronning Elizabeths kiste i St. Giles Katedralen, skriver BBC. Frelsens Hær delte varme drikke og boller ud og flere ventede i op til syv timer.



“Det er et historisk øjeblik,” sagde 35-årige Fiona, der stod i kø på trods af at skulle tidligt på arbejde næste dag, til BBC: “Vi vil gerne vise vores respekt for en ekstraordinær kvinde.”



Selvom skotterne mødte talrigt op både i katedralen og til optoget, hvor kisten blev båret gennem byen, ønsker kun 45 procent af skotterne at bevare monarkiet. Bag højtideligheden rumsterer ønsket om uafhængighed, skriver Jyllands-Posten. Og Skotland er ikke det eneste land, der gerne vil være fri fra Storbritannien. Med udsigten til Charles III som ny konge, knager Commonwealth-riget i fugerne - både i Belize, Jamaica, Antigua og Barbuda og måske endda i Australien, skriver Kristeligt Dagblad.



Udover sørgeoptog byder dagens morgensamling på to danske politikere, der har talt usandt, utilfredse MitID-brugere, en mørk hotelfacade og en Superbrugsen på Fyn, hvor der blev gjort et ganske spektakulært fund på taget. Velkommen til.

I USA kan utilfredsheden med, at Højesteret har fjernet beskyttelsen af fri abort, betyde en valgsejr til demokraterne. Abortkendelsen betyder, at demokraterne ser ud til at kunne bevare deres flertal i senatet, skriver Information her til morgen.



"Højesterets abortkendelse var én af den slags begivenheder, som gør indtryk på alle. Folk forstod umiddelbart, hvad konsekvenserne kunne blive for dem og for deres familie. Det gav demokraternes valgkamp en saltvandsindsprøjtning," sagde Elaine Kamarck, valganalytiker ved tænketanken Brookings Institution ifølge Information.



Utilfredsheden med abortloven har fået et stort antal borgere, der normalt ikke stemmer, til at registrere sig som vælgere - og 70 procent af dem er kvinder, skriver den amerikanske avis Washington Post.