MobilePay i e-Boks kan føre til færre ubetalte regninger

Færre regninger vil fremover blive betalt for sent.

Det håber både e-Boks og MobilePay bliver resultatet af et nyt samarbejde mellem de to.

Inden for kort tid vil det blive muligt at betale med MobilePay direkte i ens e-Boks-indbakke.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra e-Boks og MobilePay.

Ifølge administrerende direktør for e-Boks, Ulrik Falkner Thagesen, er en stigende del af de dokumenter, der havner i vores e-Boks, regninger.

- Vi ser desværre en tendens til, at det faktum, at brugeren skal over i sin netbank for at betale regningen, får en del af betalingerne til at glippe.

- Det skyldes som regel ikke ond vilje, men ren og skær forglemmelse, siger han i pressemeddelelsen.

e-Boks har testet muligheden for at betale direkte i indbakken i samarbejde med en halvoffentlig virksomhed. I forsøget reducerede virksomheden mængden af betalinger, der kom for sent, med næsten 43 procent.

Både MobilePay og e-Boks forventer på den baggrund et fald i antallet af regninger, der bliver betalt for sent, når den nye løsning bliver indført.

I MobilePay fortæller administrerende direktør, Claus Bunkenborg, at virksomheders brug af MobilePay er steget markant de seneste år.

- Brugerne søger mod betalingsformer, som er hurtige og enkle at gennemføre. Vi forventer, at det samme mønster vil gøre sig gældende for e-Boks, siger han.

Han forventer også, at en betalingsform som MobilePay vil få flere virksomheder til at tilbyde betaling direkte i e-Boks.

- Vi ved, at kunderne er meget trygge ved at bruge MobilePay, fordi mængden af svindel er uhyre lav, siger han.

Også e-Boks regner med, at samarbejdet med MobilePay vil give flere regninger sammen med den digitale post. Regninger, der bliver betalt til tiden.

/ritzau/