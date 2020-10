Mobning kan brændemærke for resten af livet

Store organisationer står bag fælles projekt, der nu rulles ud til alle skoler for at dæmme op for mobning.

En 11-årig dreng i Herlev forsøger efter langvarig mobning at hænge sig selv i spisefrikvarteret foran andre elever.

I en klasse i Thisted er 16 ud af 27 elever nogle dage sygemeldte på grund af mobberier fra en mindre gruppe, chikane og trusler på livet.

Det er dagsaktuelle eksempler på den mobning i skolen, som fortsat er vidt udbredt landet rundt, og som ødelægger mange børn for resten af livet.

Skal det ændres, kræver det ifølge Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, at indsatsen mod mobning gennemsyrer skolens kultur med en fælles og ambitiøs indsats, der involverer alle parter.

De tre organisationer søsatte sammen i 2016 antimobningsinitiativet Skolestyrken. Erfaringerne er nu klar til at blive rullet ud over de danske skoler.

- Det inddrager hele skolen i bekæmpelse af mobning. For forskningen viser, at det er mest effektivt at involvere både elever, forældre, fagpersonale og ledelse.

- Når alle bakker op om de samme værdier, så er det meget mere sandsynligt, at det lykkes, siger direktør for Mary Fonden Helle Østergaard.

Hun peger på, at mobning kan få alvorlige følgevirkninger med angst, depressioner, mere fravær og dårligere resultater i skolen og et svagere netværk og trække spor langt ind i voksenårene.

De skoler, der ønsker at være med, kan få uddannelse og konkrete værktøjer til at fremme trivsel og håndtere mobning.

En del af programmet er at uddanne udvalgte medarbejdere til at sikre, at indsatsen forankres og holdes ved lige på skolen.

For skoleleder Tine Christensen fra Nordals Skole i Sønderborg Kommune handler det om, at jo stærkere fællesskab, der er i klassen, jo mindre risiko er der for mobning.

Hendes skole er en af de første 16 skoler, hvor det nye antimobningsprogram netop nu rulles ud.

- Alle skal tale samme sprog og angribe problemet på samme måde. Mobning findes. En mobbefri skole er nok en illusion.

- Men vi kan opspore det så tidligt som muligt og handle på det. Det er vigtigt, at vi som skole står sammen, så det ikke er den enkelte lærer, der står alene med problemet, siger hun.

