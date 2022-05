Modehus gør det igen: Sælger ødelagte sko til 11.000 kroner

De er dyre, men helt udslidte. Modehus kritiseres for at romantisere fattigdom med ny kollektion af sko. Det handler om at gøre sig bemærket, siger design-ekspert

De har gjort det igen. Modehuset Balenciaga har skabt furore med et billigt udseende produkt til en luksuriøs pris. Denne gang er det fodtøjet, der står for skud.

For godt 11.000 kroner kan man erhverve sig et par træningssko, som ser så slidte ud, at de ligner noget, man kunne have fisket op af en skraldespand. Med beskidte gummisåler, opsprættede huller og et logo, som til forveksling kunne være skrevet med en sprittusch, ønsker Balenciaga at skabe opmærksomhed om modeindustriens betydelige rolle i den overdrevne globale affaldsproduktion.