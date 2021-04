Model for automatisk lokal nedlukning skal revurderes

Efter kritik af model for automatisk nedlukning af skoler skal modellen revurderes i næste uge.

Næste uge vil partierne på Christiansborg revurdere den model, der er lavet for automatiske nedlukninger af blandt andet skoler i kommuner eller sogne med smittetal over en vis grænse.

Det fremgår af den politiske aftale, der torsdag aften blev lavet om en yderligere genåbning.

- Partierne er desuden enige om i uge 16 at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede, står der i aftalen.

Modellen betyder i dag, at kommuner pålægges at lukke blandt andet skoler i enkelte sogne eller hele kommunen, hvis smitten i et område overstiger en bestemt grænse.

Regeringens egen faglige referencegruppe har over for Berlingske kritiseret modellen for at være "alt for unuanceret". De har også sagt, at "omkostningerne er for store, og der er ikke proportionalitet i den her automatiske nedlukning".

Det overraskede støttepartiet De Radikale, der havde fået at vide, at modellen var lavet på baggrund af eksperternes anbefaling.

Jakob Soustrup, der er medlem af referencegruppen, har til TV2 forklaret, at fagligt set ville det være mere optimalt at tage bestik af de enkelte situationer og sætte ind med intens smitteopsporing.

Han medgiver, at det strider mod et politisk ønske om enkelhed og gennemskuelighed.

Med aftalen torsdag aften skal politikerne altså på ny se på modellen. Der står ikke skrevet i aftalen, at den skal ændres eller i givet fald hvordan.

/ritzau/