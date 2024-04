Moderat ordfører kalder kollegas udtalelser stigmatiserende

Det er stigmatiserende, når blandt andre socialdemokraten Frederik Vad taler om, at personer med indvandrerbaggrund modarbejder det danske samfund.

Det mener Moderaternes retsordfører, Tobias Grotkjær Elmstrøm.

- Det stigmatiserer og mistænkeliggør, siger Elmstrøm i et interview med Berlingske.

Tidligere i april sagde Frederik Vad, der er udlændingeordfører, at nogle danskere fra etniske mindretal bruger deres position til at undergrave det danske samfund indefra.

Integration er altså ikke blot et spørgsmål om, at folk for eksempel skal kunne tale dansk, være i arbejde og have en uddannelse, lød budskabet fra ordføreren.

Han er siden blevet bakket op af Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen.

Det skete, efter at en anden moderat politiker - udlændingeordfører Mohammad Rona - havde sagt, at han havde følt sig personligt ramt af Frederik Vads udtalelser.

- Ingen, slet ikke mig, mistænker Mohammad Rona for at være modstander af danske værdier, skrev Torsten Schack Pedersen mandag i et opslag på det sociale medie X.

- Men vi bør have en større samtale om, at beskæftigelse, fejlfrit dansk og en ren straffeattest ikke gør en dansk, hvis man samtidig fremmer udanske værdier.

Over for Berlingske afviser den moderate retsordfører, Tobias Grotkjær Elmstrøm, at han har til hensigt at kritisere sine kolleger fra de to andre regeringspartier.

Han siger dog, at Frederik Vad i hans optik konkluderer for tidligt, at der foregår en infiltrering af det danske samfund.

Avisen har forelagt Elmstrøms udtalelser for både Frederik Vad og Torsten Schack Pedersen. De afviser begge kritikken.

Det er ikke kun Moderaterne, der har stillet sig kritisk over for Frederik Vads udtalelser.

Også internt i Socialdemokratiet har der været utilfredse røster.

Tirsdag sendte 18 socialdemokrater en klage over ham til partiets hovedbestyrelse.

10 af dem er medlemmer af byråd.

Siden har også flere S-borgmestre taget afstand fra Frederik Vad.

