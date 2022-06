Søndag bliver Lars Løkke Rasmussens projekt officielt et parti på et årsmøde. Han vil engagere nye mennesker i politik i et opgør mod sin egen politikertype.

Efter halvandet års rejse sætter Lars Løkke Rasmussen et vigtigt komma i sit forsøg på at nå toppen af dansk politik igen, når hans parti, Moderaterne, søndag på grundlovsdag holder stiftende årsmøde og officielt bliver et parti.

Med sit nye politiske projekt forsøger den tidligere statsminister for Venstre at tage et "opgør med den type politiker, jeg selv er".