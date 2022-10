Moderaterne er lodret uenige om centrale emner

Kandidater for Moderaterne er uenige i en række emner og er delt i spørgsmål om eksempelvis Arne-pension.

Partiet Moderaterne står ifølge meningsmålinger til at storme ind i Folketinget. Men partiets kandidater er uenige om flere centrale spørgsmål.

Det viser en gennemgang, som Ritzau har lavet, af flere mediers kandidattest, hvor kandidaterne angiver deres holdninger til aktuelle spørgsmål.

Politisk analytiker Erik Holstein fra Altinget mener, at partiet på den måde både tiltrækker vælgere, der er enige og uenige i et givent emne.

- Det viser noget om svagheden, men også styrken i valgkampen, for det betyder, at vælgerne læser det ind i Løkke og Moderaterne, som de selv står for, siger Holstein.

12 kandidater er for eksempel enige i, at den økonomiske ulighed i samfundet bør mindskes. Mens lige så mange er uenige. Resten er neutrale eller har ikke svaret.

15 mener, at Arne-pensionen skal fjernes, mens lige så mange vil beholde den. Den politiske leder Lars Løkke Rasmussen kaldte det ellers ordningen det "største bluff i dansk politik", da den blev foreslået af Socialdemokratiet i 2019.

Selv om 15 kandidater gerne vil fjerne den, kommer partiet ikke til at arbejde for det ifølge politisk chef og folketingskandidat Jakob Engel-Schmidt.

Medierne har beskrevet uenigheder på få centrale punkter i andre partier. Men ifølge Erik Holstein ikke i samme omfang som hos Moderaterne. Partiet er i højere grad end de traditionelle partier uenige om helt centrale spørgsmål.

- Det er en større uenighed, fordi det er på en hel række centrale politikområder. Det er usædvanligt.

- Det her tyder på, at kandidaterne har meget forskellige politiske opfattelser, når det kommer til stykket, siger Holstein.

Han mener, at det kan blive et problem, fordi man i partiet skal blive enige om en linje, når der skal stemmes i Folketingssalen. Ultimativt kan det føre til uenigheder i pressen, eller at medlemmer forlader partiet, hvis de er uenige i linjen.

Han pointerer, at Løkke har ment både det ene og det andet om flere emner. Og det ses også blandt kandidaterne.

12 af kandidaterne er enige i, at den danske udlændingepolitik er for stram, mens otte er uenige. Syv er enige i, at ulandsbistanden bør hæves, mens 14 er uenige.

Ifølge Jakob Engel-Schmidt er Moderaterne et nyt parti, som endnu ikke har udviklet politik på alle områder. Han mener, at kandidattest generelt er unuancerede og fjerner dybden i den politiske samtale.

- De her kandidattest afspejler, at det er rigtige mennesker, der svarer, siger han.

/ritzau/