Moderaterne er sikker på V og K vil ændre mening om bred regering

Der er ingen opbakning fra Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) til Moderaternes ønske om en bred regering over midten.

Ikke desto mindre tror Moderaterne stadigvæk på, at partierne vil ændre mening efter et valg.

Det siger Jakob Engel-Schmidt, politisk chef og folketingskandidat for Moderaterne, efter en måling tirsdag igen giver partiet de afgørende mandater.

- Vi oplever, at der er gode muligheder både til højre og venstre i Folketinget. Og vi håber så at kunne være med til at binde en ansvarlig regering sammen hen over midten, siger Jakob Engel-Schmidt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spørgsmål: Hvordan oplever I, at der er opbakning fra blå blok, der ellers lægger afstand til Moderaterne?

- Jeg oplever, at mange af de politiske områder man udtaler sig om, og det ønske man har om at gennemføre reformer, er sammenfaldende med det ønske, som vi har givet udtryk for.

- Jeg er sikker på, at der vil ske en forandring fra både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen, når valget er overstået, siger han.

Spørgsmål: Men hvad er det, der gør dig sikker på, at de vil være klar til mere bredt samarbejde efter et valg, når det overhovedet ikke er det, de siger?

- Danmark befinder sig i en krise, og den krise bliver kun forværret. Jeg tror, at de store partier, der er vant til at tage ansvar for de svære beslutninger, er nødt til at rykke tættere sammen.

I Voxmeter-målingen tirsdag står Moderaterne til 11,5 procent af stemmerne og 21 mandater. Hverken rød eller blå blok kan tælle til de nødvendige 90 mandater uden partiet.

Til gengæld står Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre sammen til 91 mandater og flertal i målingen.

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, har tidligere sagt, at han mener, at Socialdemokratiet skal være en del af en bred regering.

Og Jakob Engel-Schmidt vil "bestemt ikke afvise" en SMV-regering efter valget 1. november.

- Det, synes jeg, lyder interessant. Men det kunne også være spændende at få De Konservative med i den konstellation, så regeringen har et meget solidt flertal.

Han forventer, at der vil blive gå hårdt til Moderaterne i valgkampens sidste uge.

- Jeg er kun sikker på, at interessen for Moderaterne, som i forvejen er stor, også vil blive til kritisk interesse. Der vil gå sport i at se, om man kan få vores kandidater til at sige noget, der er rigtig farverigt.

- Vi holder alle arme og ben inden for i bussen og fokuserer på det, vi har været dygtige til – nemlig at tale om vores egen politik, siger Jakob Engel-Schmidt.

Her påpeger den politiske chef, at en løsning på inflationskrisen, en akut redningsplan for sundhedsvæsnet og hjælp til danskere, der er ramt af energipriserne, er prioriteter hos Moderaterne.

/ritzau/