Moderaterne er uafklaret om at kontakte Apple i sms-sag

Regeringspartiet Moderaterne har ikke besluttet sig for, om partiet vil bakke op om at kontakte it-giganten Apple for at høre, om sms-beskeder fra blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) kan genskabes i Minksagen.

Det siger gruppeformand Henrik Frandsen (M) tirsdag formiddag før partiets gruppemøde på Christiansborg.

- Sagen er jo højt på den politiske dagsorden, så alene af den grund kan man godt på en måde sige, at det er en vigtig sag.

- Men hvorvidt man skal kontakte Apple eller ej, det kan jeg ikke svare på nu, om det er en god idé, siger han.

Mandag aften orienterede fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) Folketingets partier om, at de slettede sms-beskeder i Minksagen ikke kan genskabes.

Måske kan Apple hjælpe, men Troels Lund Poulsen vil ikke rette henvendelse til virksomheden, efter at flere partier ellers har opfordret til det.

– Jeg synes, statsministeren skal rette henvendelse til Apple, sagde partileder Alex Vanopslagh (LA) mandag aften.

Men Moderaterne vil altså gerne vente lidt med at melde ud.

- Det må vi lige give en overvejelse og tænke lidt over. Jeg kan hverken sige ja eller nej, ud over at tænke det igennem. Det er dér, vi er, siger Henrik Frandsen.

Sagen om de slettede sms'er fra Minksagen er blusset op igen, efter at B.T. i sidste uge afslørede, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) aldrig blev bedt om at undersøge, om de - eller Center for Cybersikkerhed - kunne finde de slettede sms'er fra blandt andre statsministeren i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk.

FE havde ellers selv nævnt muligheden, men da der ikke var lovhjemmel, blev forsøget aldrig gjort.

Sagen omhandler sms-beskeder fra Mette Frederiksen og andre personer tæt på Minksagen, der handler om aflivningen af alle mink i Danmark i 2020 under coronakrisen. Herunder departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.

Mette Frederiksen og hendes nærmeste embedsmænd, herunder Barbara Bertelsen, havde slettet deres beskeder, fordi deres mobiltelefoner var opsat til automatisk at slette beskeder efter 30 dage.

På et pressemøde 3. november 2021 fortalte Mette Frederiksen, at det var Barbara Bertelsen, der rådede hende til at slette sine sms'er af sikkerhedshensyn.

/ritzau/