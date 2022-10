I et klimaudspil foreslår Lars Løkkes parti, at der skal afgift på flyvninger og på CO2-forbrug i landbruget.

Moderaterne foreslår afgift på 80 kroner per flyvning

Moderaterne foreslår, at der indføres en afgift på gennemsnitligt 80 kroner på luftrejser.

Det siger politisk leder Lars Løkke Rasmussen, der onsdag i Kødbyen i København præsenterer partiets klimapolitik. Partiet ønsker en differentieret model, men har opgivet den gennemsnitlige pris for afgiften.

- Verdens klimaudfordringer er en grundpræmis, og den grønne omstilling er en tvungen opgave i vor tid, står der i udspillet.

- Den skal indtænkes i alle vores handlinger, og vi skal være parate til at tage de nødvendige konsekvenser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark er sammen med Cypern, Irland og Malta blandt de sidste lande i Europa, der ikke har indført en afgift på flyrejser. Alle Danmarks nabolande har passagerafgifter, som blå blok er imod.

Regeringen har foreslået en afgift på 13 kroner, som fra 2025 skal gælde på rejser fra alle danske lufthavne.

Regeringen har hidtil været tilbageholdende med afgifter, men præsenterede forslaget i september.

Moderaternes forslag ventes give statskassen én milliard kroner.

Partiet foreslår, at halvdelen af pengene fra afgiften bliver tilbageført til borgerne til eksempelvis støtte til "energiovervågning" i private husstande.

Den anden halvdel bør gå til videreudvikling af grønt brændstof og grøn luftfart.

I klimaudspillet står der også, at partiet går ind for en CO2-afgift på landbrug, hvilket også har fyldt meget i debatten under valgkampen.

Desuden bakker partiet op om den danske klimalov og den grønne skattereform.

Da Løkke var medlem af det landbrugsglade Venstre, gik han ikke ind for en CO2-afgift på landbrug.

1. november skal vælgerne sammensætte det nye Folketing.

/ritzau/