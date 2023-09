Moderaterne har fået partiets første 13 byrødder

Moderaterne har fået sine første 13 medlemmer i kommunalpolitik, siger partistifter Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde mandag.

- I dag kan vi præsentere de første mennesker, der fremadrettet repræsenterer Moderaterne i nogle af landets kommunalbestyrelser.

- Vi både håber og tror, at de 13 vil få følgeskab af flere. Både i perioden frem til 2025, hvor der skal være kommunalvalg, men i særlig grad efter kommunevalget i 2025, hvor vi håber og tror, at vi kan blive et betydningsfuldt kommunalpolitisk parti, siger Løkke.

Heriblandt er Helle Sjelle, som er tidligere folketingsmedlem for De Konservative.

Artiklen fortsætter under annoncen

For nylig forlod hun De Konservative. Det samme gjorde hendes mand, den tidligere konservative formand, Lars Barfoed.

I weekenden blev han præsenteret som kandidat for Moderaterne til næste års valgt til Europa-Parlamentet.

Helle Sjelle sidder i dag i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune. Efter en kort periode som løsgænger skal hun nu fremover repræsentere Moderaterne. Helle Sjelle har siddet i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune siden valget i 2017. Hun var medlem af Folketinget fra 2001 til 2011 for De Konservative.

Af de 13 nye moderater er det kun Ali Qais fra kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, som skifter direkte fra et andet parti. Han er skiftet fra Venstre.

Løkke vil ikke udtale sig om, hvilke ambitioner Moderaterne har til kommunalvalget om lidt over to år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er slet ikke kommet dertil, hvor vi har formuleret nogen præcis målsætning. Hvis du tænker på, hvor mange kommuner skal vi være repræsenteret i, og hvor mange borgmesterposter skal vi have og den slags ting. Det må vi vende tilbage til senere, siger Løkke.

Den næste styrkeprøve for Moderaterne bliver næste års EU-valg. Her går Moderaterne efter minimum to af de i alt 15 mandater, Danmark har.

Ved sidste års folketingsvalg, det første valg for det unge parti, blev Moderaterne valgt ind i første forsøg og kun overgået af Socialdemokratiet og Venstre i størrelse.

Helt usynlig var Moderaterne ikke i kommunalpolitik inden mandagens melding. Folketingsmedlem Henrik Frandsen, som er partiets gruppeformand, sidder eksempelvis i kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. Her sidder han dog for Tønder Listen.

/ritzau/