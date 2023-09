Moderaterne hiver erfarne diplomater ind i EU-valgkamp

Moderaterne sætter nu navne på yderligere to kandidater til en plads i EU-Parlamentet.

Der er tale om Klavs A. Holm og Laurs Nørlund, som begge har erfaring fra diplomatiet.

Nu forlader de baggrunden, hvor de normalt servicerer politikerne, og træder frem for at sikre Moderaterne succes ved valget i juni næste år.

Klavs A. Holm har arbejdet i udenrigstjenesten i over 43 år. Senest var han Danmarks ambassadør i Grækenland og Cypern. Han stoppede i det job og helt i udenrigstjenesten for få uger siden.

- Som embedsmand er man i baggrunden. Man hjælper en minister. Jeg har i mange år tænkt, at jeg gerne ville blande mig, men så har jeg i stedet for stukket en seddel hen til ministeren, for det er ham, der skal sige noget.

- Nu vil jeg bruge min erfaring til at øge Danmarks indflydelse i EU. Det er mit hovedformel, siger Klavs A. Holm.

Moderaternes partistifter, Lars Løkke Rasmussen, er i øjeblikket udenrigsminister.

Men det er Klavs A. Holm, som selv har forhørt sig hos Moderaterne efter at være stoppet i udenrigstjenesten. Den 69-årige diplomat var ikke klar til at gå på pension endnu, siger han.

62-årige Laurs Nørlund har blandt andet arbejdet som kabinetschef for tidligere EU-kommissær Ritt Bjerregaard (S). Nørlund har også været direktør i Eurostat, EU's statistiske departement.

Moderaterne har erhvervskvinden Stine Bosse som spidskandidat, mens Bergur Løkke Rasmussen, søn af Lars Løkke Rasmussen, er nummer to på Moderaternes liste.

Duoen bliver af partiet præsenteret som spidskandidater, men der kan reelt kun være én af den slags.

Til lejligheden har Lars Løkke Rasmussen så opfundet et nyt begreb, nemlig at Bosse er spids-spidskandidat, mens Bergur Løkke Rasmussen er spidskandidat. Men det er altså en Løkke-opfindelse. Fakta er, at Moderaterne kommer med i alt 13 kandidater.

Partiet går efter minimum to pladser i EU-Parlamentet, har Lars Løkke Rasmussen udtalt.

Moderaterne er allerede repræsenteret i EU-Parlamentet i dag. Bergur Løkke Rasmussen har nemlig siddet i EU-Parlamentet siden sidste års folketingsvalg.

Han afløste Søren Gade (V), som blev valgt ind i Folketinget og derfor forlod Bruxelles, og i marts forlod Bergur Løkke Rasmussen så Venstre til fordel for Moderaterne.

Danmark har 14 mandater i EU-Parlamentet i dag. Til næste års valg er der 15 pladser til de danske politikere at slås om.

