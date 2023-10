Moderaterne: Mette Frederiksen skal ikke gøre sig til dommer

Moderaterne og Venstre vil ikke gøre sig til dommer over, hvordan folk vælger at leve deres liv.

Udtalelserne kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen har argumenteret for, at den danske befolkning bør arbejde mere.

Det skriver Jyllands-Posten.

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin udtaler til mediet, at det ikke er hendes job som politiker at gøre sig til "dommer".

- Jeg skal som politiker ikke gøre mig til dommer over eller bebrejde folk, hvordan de vælger at leve deres liv. Det må være folks eget valg, hvor meget de vil arbejde, siger hun.

I lørdags sagde Venstres økonomi- og finansordfører, Torsten Schack Pedersen, omtrent det samme til Jyllands-Posten:

- Jeg vil som liberal aldrig gøre mig til dommer over de personlige valg, folk træffer, i forhold til hvordan de indretter deres tilværelse og arbejdsliv.

- For jeg er af den klare opfattelse, at folk ved, hvad der er bedst for dem selv, siger han.

På Socialdemokratiets årsmøde omtalte Mette Frederiksen en kontrakt, som hun kalder "den danske ligning i al sin enkelthed".

- Alle, der kan arbejde, skal arbejde, sagde hun og varslede, at det næste, hun vil sige, kunne lyde hårdt:

- Men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.

Der er blandt regeringens tre partier enighed om, at det er en udfordring for velfærdsstaten, at borgernes gennemsnitlige arbejdstid falder.

Det indebærer, at der bliver indbetalt mindre i skat. Desuden vokser manglen på arbejdskraft.

