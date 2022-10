Moderaterne og Løkke fortsætter fremgang i ny måling

Moderaterne og politisk leder Lars Løkke Rasmussen har vind i sejlene.

I en ny meningsmåling torsdag foretaget af Voxmeter for Ritzau står Moderaterne til 6,1 procent af stemmerne og 11 mandater.

Det er det højeste, det nye parti er blevet målt af analyseinstituttet nogensinde.

I en måling mandag stod Moderaterne til 4,1 procent af stemmerne, mens Løkkes parti for én måned siden blev målt til 2,1 procent.

Målingen har en statistisk usikkerhed for Moderaterne på 1,5 procentpoint.

Lars Løkke og Moderaterne placerer sig som et midterparti uden for de traditionelle blokke, og deres mandater kan derfor få afgørende betydning for et eventuelt flertal efter valget 1. november.

Løkke vil ikke pege på en statsminister før efter valget.

Rød blok står til 88 mandater i målingen torsdag, mens blå blok står til 76 mandater. Her er de nordatlantiske mandater ikke indregnet. Et flertal i Folketinget kræver 90 mandater.

Mens Moderaterne fortsætter sin fremgang, er der fortsat tilbagegang hos De Konservative og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen.

De Konservative står nu til at få 8,9 procent af stemmerne, hvilket er partiets dårligste måling i omkring to år. For én måned siden stod De Konservative til at få 15,1 procent.

Tilbagegangen er sket, mens en række sager om Søren Pape er kommet frem i offentligheden.

Herunder at han i sin tid som justitsminister holdt et møde med politikere i Den Dominikanske Republik, mens han var på ferie, uden at han orienterede Udenrigsministeriet, som der ellers er tradition for.

Senest har der i sidste uge været kritik af, at Søren Pape Poulsen som minister skulle have omtalt Grønland som "Afrika på is" og som et udviklingsland. Udtalelser, den konservative formand siden har undskyldt.

For anden måling i træk står Alternativet til at komme over spærregrænsen.

Siden marts 2020 har Voxmeter ellers målt partiet under spærregrænsen på to procent, men torsdag vil 2,4 procent stemme på Alternativet. Mandag stod partiet til to procent.

Også landets to største partier, Socialdemokratiet og Venstre, står til fremgang i den nye måling.

Socialdemokratiet høster 27,5 procents opbakning, mens Venstre får 14,3 procent. Venstre er dermed det klart største parti i blå blok i målingen foran De Konservatives 8,9 procent og Danmarksdemokraterne på 8,7 procent.

Mandag stod partierne til henholdsvis 27,1 og 13,8 procent af stemmerne.

Målingen torsdag er baseret på 1019 personers svar og er indsamlet fra 10.-12. oktober.

/ritzau/