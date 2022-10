Moderaterne spiller sin trumf med Løkke på plakater i hele landet

Moderaterne med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen som frontfigur har tænkt ud af boksen for at spille sit "trumfkort" bedst muligt.

Normalt har folketingskandidater blot valgplakater i egen storkreds, hvor vælgere kan stemme personligt på kandidaterne.

Men Moderaterne har hængt plakater med Lars Løkke op i hele landet og ikke kun Sjællands Storkreds, hvor den politiske leder er opstillet.

Jacob Holst Mouritzen, partner og konsulent i strategibureauet Holst Mouritzen, der specialiserer sig i marketing og branding, kan ikke huske eksempler på det tidligere.

- Jeg synes, at det er klogt, siger Jacob Holst Mouritzen.

- Inden for reklamebranchen taler man om, at man skal bruge så mange af sine letgenkendelige elementer som muligt. At bruge Lars Løkke er Moderaternes absolut mest kendte og stærkeste kort.

Han siger videre, at det er "Løkke, der trækker stemmerne" for Moderaterne. Det er derfor "strategisk godt tænkt".

For selvom vælgerne ikke kan stemme på Lars Løkke i eksempelvis Vejle, "kan du stemme på Moderaterne, som er er en stemme på Lars Løkke".

Hos Moderaterne slår kampagnechef Morten Opstrup Asmussen fast, at partiet "er mere end Lars", men at han er partiets "trumf".

- Selvfølgelig bruger man da sit trumfkort, når man har et trumfkort, siger kampagnechefen om Løkke-plakaterne i hele landet.

- Samtidig med, at vi også gerne vil skille os lidt ud fra de andre og ikke gøre som de andre, fordi vi også mener, at vi er anderledes.

Hos Danmarksdemokraterne ses et trick, der minder om Moderaternes, påpeger Jacob Holst Mouritzen.

- Vi ser meget det samme i Danmarksdemokraterne, som sjovt nok hedder "Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg" på stemmesedlen, for der skal ikke være tvivl om, at du stemmer på Inger Støjberg, når du stemmer på Danmarksdemokraterne, siger han.

- Jeg tror, at Danmarksdemokraterne kigger lidt misundeligt over på Moderaterne og tænker, "hvorfor har vi ikke hængt Inger Støjberg op i hele Danmark?".

Danmarksdemokraterne har dog tænkt lidt i den bane også. Eksempelvis i Viborg hænger der plakater med blot partiets fulde navn, hvor Inger Støjbergs navn altså indgår.

