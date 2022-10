Moderaterne vil lokke sygeplejersker på fuldtid med løntillæg

Sygeplejersker kan få 2500 kroner ekstra om måneden for gå på fuldtid i 2023, foreslår Moderaterne.

Manglen på sygeplejersker på landets sygehuse er kritisk, mener Moderaterne, som foreslår at løse problemet gennem et midlertidigt løntillæg.

Partiet vil for næste år afsætte en milliardpulje til at få flere sygeplejersker og mere sundhedsfagligt personale til at gå fra deltid til fuldtid.

- Det vil muliggøre, at man kan give et tillæg på 2500 kroner om måneden til alle professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere, siger politisk leder Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde.

- Det er altså ikke læger og Djøf'ere, men stort set alle andre, tilføjer han under præsentationen af partiets udspil.

Der afsættes 1,625 milliarder kroner til løntillægget.

Moderaterne vil finansiere forslaget gennem forskellige reserver, blandt andet forhandlingsreserven med 400 millioner kroner.

Milliardpuljen dækker kun 2023. Lars Løkke erkender, at virkningen derfor også kan være kortvarig.

- Det er vigtigt at sige, at det er en akutplan. Og den kan ikke stå alene.

- Det langsigtede er en omlægning af vores sundhedsvæsen. Vi forestiller os et mere professionelt drevet sundhedsvæsen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Moderaternes regnestykke er baseret på, at tre ud af ti vælger at gå fra deltid til fuldtid.

Det vil med andre ord blive dyrere end 1,6 milliarder kroner, hvis flere end 30 procent blandt de professionsuddannede sundhedspersonale på sygehusene vælger at gå på fuldtid.

Ifølge Løkke er cirka halvdelen af sygeplejerskerne i dag på deltid.

- Der er en personaleflugt. Hver anden stilling, der slås op, bliver ikke besat. Sundhedsvæsnet er sandet til, siger Lars Løkke Rasmussen.

Moderaterne foreslår desuden, at sundhedsfaglige forskere skal bruge mere tid på patienter.

I det, som partiet mener, er en ekstraordinær situation, skal forskere bidrage. Det kan være igennem en betingelse om, at de skal bruge 20 procent af deres arbejdstid på patienter.

/ritzau/