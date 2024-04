Demonstranter får stoppet Moderaternes EU-quiz

Der var festlig stemning, da latterfyldte politikere mandag aften deltog i en EU-quiz i Kødbyen i København.

Men efter gentagne afbrydelser fra propalæstinensiske demonstranter blev arrangementet rundet af før tid.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), der deltog i quizzen, kalder det efterfølgende for et "trist lavpunkt for dansk demokrati".

- Man har sat sig for, at man skal obstruere og skabe dårlig stemning over for de mennesker, der er kommet for at diskutere EU eller have en hyggelig aften, siger han.

Ud over forsvarsministeren deltog blandt andre også statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i EU-quizzen, der er arrangeret af Moderaterne.

Demonstranterne råbte blandt andet "våbenhvile nu" og "det kunne være dine og mine børn. Nok er nok" mod scenen.

Herefter begyndte Lars Løkke Rasmussen at diskutere med en af de fremmødte demonstranter.

Kort tid efter indtog Socialdemokratiets pressechef scenen og bad om en pause i arrangementet.

- Vi har hørt jeres protest. Det er et arrangement, der er en EU-quiz, og derfor synes vi, at vi skal holde en lille pause, lød det fra pressechef Jesper Vestergreen.

Flere af demonstranterne blev bedt om at forlade Restaurant Gorilla, hvor arrangementet afholdes, og blev ført ud.

Efter knap ti minutter blev quizzen genoptaget. Der gik dog kun få minutter, før der igen blev råbt fra salen.

- Stop dansk våbensalg til Israel nu, lød det fra en af demonstranterne, der blev ført væk af to mænd i sort jakkesæt.

Jesper Vestergreen kom på scenen igen for at understrege, at arrangementet mandag aften handlede om Europa-Parlamentet, og folk skulle forlade lokalet, hvis de ikke var der for det.

Endnu en demonstrant råbte herefter op og blev ført ud sammen med nogle andre.

Herefter blev quizzen rundet af før planlagt.

Troels Lund Poulsen understreger, at han kun kan tage afstand fra den måde at råbe op på.

- Det er desværre det, vi oplever i øjeblikket i visse dele af det miljø, der vil have en konfrontation i forhold til hele spørgsmålet om Israel og Palæstina, siger han.

- Jeg synes, det er med til at afspore en vigtig diskussion om Mellemøsten, til at det bliver en meget militaristisk diskussion her i aften.

Lars Løkke Rasmussen siger efterfølgende, at han synes, det er en ærgerlig måde at tage diskussionen på.

- Jeg forstår godt deres frustration over tingene, som de udfolder sig i Gaza i øjeblikket.

Han påpeger, at mange nuancer forsvinder, når man står og råber, at Danmark støtter folkemord.

- Det passer simpelthen ikke, siger han og understreger blandt andet, at regeringen gentagne gange har kaldt på våbenhvile og peget på behovet for mere nødhjælp ind i Gaza.

- Jeg vil gerne tale om det her, men jeg vil ikke råbes ad, lyder det fra udenrigsministeren, der efter arrangementet talte med to af de kvindelige demonstranter, som han har udvekslet numre med for at fortsætte dialogen.

