Moderaternes gruppeformand dropper kommunalpolitik

Moderaternes gruppeformand, den tidligere Tønder-borgmester Henrik Frandsen, dropper kommunalpolitik.

I slutningen af januar udtræder Frandsen nemlig af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.

Det siger han til Avisen Danmark.

Mens Frandsen repræsenterer Moderaterne i Folketinget, har han i Tønder repræsenteret lokallisten Tønder Listen.

Frandsen blev valgt ind i Folketinget ved valget i november 2022 og har siden da været både folketingsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder. Han er tidligere borgmester i kommunen for Venstre.

- Jeg må erkende, at jeg ikke kan være to steder på samme tid. Derfor har jeg truffet beslutning om, at jeg stopper i kommunalpolitik, og at jeg ikke stiller op til næste kommunalvalg og dermed altså heller ikke er borgmesterkandidat for Tønder Listen.

- Jeg har på et tidligere tidspunkt meddelt, at jeg ikke stiller op for Moderaterne til kommunalvalget. Det står ved magt, siger Frandsen til Avisen Danmark.

Det næste kommunalvalg finder sted i 2025. Sidste år meddelte Frandsen, at han ville melde ud om sin fremtid i lokalpolitik i god tid.

- Det er helt åbent endnu. Det, jeg lover, er, at jeg i god tid inden kommunalvalget melder ud, hvad mine planer er, sagde Frandsen i september på spørgsmålet om, hvorvidt han genopstiller ved næste kommunalvalg.

Som borgmester for Venstre i Tønder blev Frandsen i 2020 vraget af sit daværende parti som borgmesterkandidat.

Herefter stiftede han Tønder Listen og blev kommunens store stemmesluger ved valget i 2021. Men han kunne ikke fortsætte som borgmester, da et flertal i kommunalbestyrelsen pegede på en anden.

I 2022 meddelte Frandsen, at han havde meldt sig ind i Moderaterne, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har stiftet. Foruden at være gruppeformand for Moderaterne er Frandsen blandt andet også sit partis finans- og klimaordfører.

/ritzau/