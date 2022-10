Moderaternes pensionsidé får hug af Folketingets partier

Politisk chef i Moderaterne slår fast, at det først er år ude i fremtiden, at partiet ser en ny pensionsmodel.

Stort set alle Folketingets partier går hårdt til Moderaterne, som i fremtiden vil have borgere til selv at spare op til deres egen pension.

SF, De Radikale, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Konservative, Venstre og Liberal Alliance er imod Lars Løkke Rasmussens idé om på sigt at omdanne folkepensionen til en opsparing.

Blandt andet lyder det fra politisk ordfører Sophie Løhde (V), at Venstre "står selvfølgelig bag folkepensionen".

Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har også prompte afvist Moderaternes forslag til et nyt pensionssystem.

Siden januar har Moderaternes politiske program været tilgængeligt. Her lyder det, at partiet mener, at pension i fremtiden ikke skal være en social ydelse, men ens egen opsparing.

Staten skal så betale opsparingen for borgere, som er udenfor arbejdsmarkedet.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard er også lodret imod forslaget:

- Beskeden fra Dansk Folkeparti er klokkeklar: Folkepensionister har selv været med til at spare op til deres pension via skatter og afgifter gennem et langt liv, siger hun.

TV2 skulle fredag morgen have interviewet Lars Løkke Rasmussen, men han har aflyst interviewet, fordi han er syg.

I stedet udtaler partiets politiske chef, Jakob Engel-Schmidt, sig.

- Det vi skriver er stille og roligt, at der i fremtiden bliver færre unge til at betale folkepensionen, og derfor vil vi gerne vende pensionsmodellen om for mine ufødte børnebørn, så man sparer mere op, mens man går på arbejde, siger han til TV2 News.

- Men lad mig slå helt fast, og jeg håber, I gemmer klippet: Moderaterne kommer ikke til at røre ved folkepensionen for mennesker, som går på arbejde i dag. Og det er et løfte.

Samtidig beskylder han Socialdemokratiet for at have igangsat en skræmmekampagne mod Moderaterne.

Partiets pensionsforslag får dog opbakning fra Nye Borgerlige, som gerne ser et fremtidigt system, hvor lønmodtagerne selv skal spare op til deres pensionisttilværelse.

- Det er selvfølgelig helt afgørende for os, at vi ikke trækker tæppet væk under nogle folkepensionister, siger formand Pernille Vermund.

- Men vi vil gerne indrette et pensions- og skattesystem, hvor det er dem, der skal have folkepensionen, der også gennem deres livstid sparer op til den, siger hun.

/ritzau/