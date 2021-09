Mødrehjælpen lancerer chatrådgivning for voldsramte børn

Mødrehjælpen har mandag lanceret en online rådgivning for børn, der lever i familier med vold.

- Vi har lanceret det, fordi det mangler. Særligt efter corona, hvor rigtig mange børn har levet lukket inde i hjem med vold uden at have et frirum, siger Trine Schaldemose, der er vicedirektør i Mødrehjælpen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af underretninger om børn og unge faldt med cirka 2000 - svarende til 2 procent - i 2020.

Underretningerne fra skolelærere faldt fra 29.179 til 26.956 fra 2019 til 2020. Det er et fald på 8,2 procent.

Chatrådgivningen er på hjemmesiden erduokay.dk, hvor man blandt andet også kan se videoer om børn, der lever med vold og blive tilmeldt online grupper med andre børn, der lever med vold.

Trine Schaldemose forklarer, at Mødrehjælpen har fået hjælp af en ekspertgruppe bestående af børn, der lever eller har levet i familier med vold.

- Noget af det, de har sagt til os, er, at det kan være rigtig svært for et barn at tale med en voksen om det.

- Ekspertgruppen har sagt, at de hellere vil have en chat eller en telefon, fordi det er ikke helt så farligt at skrive til en fremmed voksen på en chat, siger Trine Schaldemose.

Hun forklarer, at børn oftest fortæller det til deres venner, når de fortæller om, at de lever med vold.

Derfor kan børn også søge hjælp på hjemmesiden, hvis de ved eller mistænker, at deres venner udsættes for vold derhjemme.

Man kan sende sms'er til rådgivningen, og i tidsrummet 15-18 tirsdag og torsdag er der en live chat.

Mødrehjælpens vicedirektør forklarer, at det er psykologer og socialrådgivere, der besvarer børnenes beskeder.

- Fagpersonerne kan vurdere, om der skal laves en underretning, og om man skal have sporet en ip-adresse, så man kan få noget politi ud og få fat i barnet, hvor det bor.

- De kan også hjælpe barnet i forhold til, hvilke voksne der er tæt på barnet, som barnet kan tale med, og de kan også hjælpe dem ind i nogle af de behandlingsindsatser, som vi eller andre tilbyder, siger hun.

Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med Ole Kirks Fond.

/ritzau/