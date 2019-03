Mødte de borgerlige for sent ind til klimakampen?

Klima er et vigtigt spørgsmål for vælgerne. Og for erhvervslivet. Især det sidste er baggrunden for, at selv Liberal Alliance nu kaster sig ind i klimakampen

Vi bekymrer os alt for meget. Det går ufatteligt godt, og verden bliver et stadig bedre sted at leve.

Sådan lød det næsten simultant fra Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samuelsen og indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, da Liberal Alliance holdt landsmøde i København i lørdags.