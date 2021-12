Mølbak-bemærkning gav minister milliardtung bekymring for eksport

Bemærkning fra Kåre Mølbak fik erhvervsminister til at frygte for dansk eksport forud for afgørende minkmøde.

Dagen før erhvervsminister Simon Kollerup (S) skulle til møde i regeringstoppen 3. november sidste år, havde Statens Serum Instituts (SSI) daværende faglige direktør, Kåre Mølbak, beskrevet muligheden for, at Danmark kunne blive "et nyt Wuhan".

Konsekvenserne af det scenarie gjorde erhvervsministeren bange for, at dansk eksport med et trylleslag kunne lide et milliardtab. Og det var med det i hovedet, at Simon Kollerup satte sig til mødet 3. november.

Det forklarede han fredag i Minkkommissionen.

Bemærkningen fra Mølbak var faldet på et møde med Fødevarestyrelsen og Kopenhagen Fur.

Her fortalte Mølbak for første gang om nogle fund i en mutation af coronavirusset i mink, der ifølge Statens Serum Instituts indledende undersøgelse viste nedsat følsomhed overfor antistoffer og dermed muligvis en vaccine.

Fødevarestyrelsens øverste chef, Nikolaj Veje, har tidligere forklaret, at hans folk kom tilbage fra mødet med "håret strittende" og fortalte om Mølbaks bemærkning.

Udsagnet er ikke blevet givet til Sundhedsministeriet og rækkefølgen for, hvem der kendte til SSI's vurdering, blev derfor helt anderledes end den vanlige gang.

Under sin forklaring oplyste Sundhedsministeriets daværende departementschef, Per Okkels, at han lærer udsagnet at kende fra Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Okkels kaldte det for en "gamechanger" og udtrykte overfor kommissionen sin forundring over at skulle høre det af "bagveje".

Fredag afgav erhvervsminister Simon Kollerup forklaring for kommissionen, og her forklarede han, at Mølbaks melding, der var nået ham om aftenen 2. november, tændte de økonomiske alarmklokker i hovedet på ham.

Ifølge Kollerup betød ordvalget af "et nyt Wuhan", at hele Danmarks omdømme og eksport - særligt af fødevarer - var sat på spil.

Det var med de lamper tændt, at han deltog i mødet i regeringens koordinationsudvalg aftenen efter.

- Der er milliarder og atter milliarder på spil, sagde han fredag.

- Havde man ikke truffet en beslutning den aften, havde det også været en beslutning, der havde været tung for Danmark.

Ifølge Kollerup var Sundhedsministeriet bekymret for, at nyheden om mutationen allerede var ude af embedsværkets hænder. Derfor vurderede Sundhedsministeriet, at oplysningen snart ville være i pressen.

Forud for mødet var der ifølge Kollerup lagt op til et ret bredt spektrum af udfald. Mulighederne blev dog på mødet hurtigt indskrænket af sundhedsminister Magnus Heunicke og Per Okkels ifølge Kollerup:

- Flere af os spørger om man kan beholde avlsdyr i en eller anden form. Det bliver klart afvist.

Dermed skulle alle mink aflives.

Der blev fremvist sms-beskeder fra under mødet mellem Simon Kollerup og daværende fødevareminister Mogens Jensen (S)

Cirka en halv time inde i mødet spørger Simon Kollerup, om man kan bevare en avlsbesætning af mindre størrelse. Det afviser Mogens Jensen.

Sms-beskederne var hentet fra Mogens Jensen telefon. Derfor gav de også indblik i anden korrespondance fra november i sidste år.

16. november skriver statsministeren til Mogens Jensen:

- Er du okay, Mogens?

I mellemtiden er det blevet kendt, at der ikke er lovgrundlag til at kræve mink uden for smittezoner aflivet. Mogens Jensen har lovet en redegørelse af forløbet.

16. november svarer Mogens Jensen, at han er okay, men at han gerne ville drøfte det videre forløb med hende dagen efter.

- Vi finder lige ud af, hvordan vi gør det bedst, svarer statsministeren.

Næste gang de to skriver sammen er aftenen efter. Her er der kun en besked klokken 23.52:

- Jeg er sgu virkelig ked af det, skriver Mette Frederiksen til Mogens Jensen.

Der kommet intet svar.

Dagen efter oplyser Mogens Jensen, at han trækker sig som minister. Samme dag udkommer det daværende Miljø- og Fødevareminister med sin redegørelse om forløbet.

