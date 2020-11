Mogens Jensen om exit: Embedsværket advarede mig for sent

Den forhenværende fødevareminister siger, at hans embedsværk orienterede ham for sent om manglende lovhjemmel.

Det var blandt andet utilfredsstillende håndtering fra embedsværket i Fødevareministeriet, der førte til, at regeringen udstedte en ulovlig ordre om, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det meddeler nu forhenværende fødevareminister Mogens Jensen (S) i en redegørelse.

- Jeg finder det kritisabelt, at regeringen ikke i forbindelse med drøftelsen i Koordinationsudvalget den 3. november 2020 bliver oplyst om, at der kan være et hjemmelsproblem i forhold til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet.

- Som det fremgår af Justitsministeriets notits, er det på det foreliggende grundlag Justitsministeriets vurdering, at embedsværkets forberedelse af regeringens offentlige kommunikation ikke har levet op til de standarder, som må kunne forventes.

- Jeg finder det ligeledes kritisabelt, at jeg ikke bliver gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel straks, da dette afklares. Min departementschef har beklaget forløbet over for mig, skriver Mogens Jensen.

Mogens Jensen meddelte tidligere onsdag, at han udtræder af regeringen.

SF-formand Pia Olsen Dyhr har allerede meddelt, at hun mener, at departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, ligeledes bør miste sit job.

Regeringen meldte 4. november ud på et pressemøde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det skete af frygt for, at smitte med muteret coronavirus skulle sprede sig fra mink til mennesker og hæmme effekten af en fremtidig coronavaccine.

/ritzau/