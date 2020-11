Mogens Jensen overdrager skandaleramt ministerområde

Det er Rasmus Prehn, som nu skal stå for at rydde op i ministerium, som flere ministre har måttet forlade.

Siden Miljø- og Fødevareministeriet blev oprettet for lidt mere end fem år siden, har det været ramt af flere skandaler, der har kostet flere ministres afgang.

Først Eva Kjer Hansen (V) og senest Mogens Jensen (S), som onsdag besluttede at træde tilbage som følge af minksagen.

Mogens Jensen siger i sin tale ved overdragelsen af ministeriet til den nye minister Rasmus Prehn (S):

- Det er ikke nogen hemmelighed, at arrangementet i dag ikke stod i min drejebog for et par uger siden. Jeg vil ikke bruge mange ord på forløbet. I stedet vil jeg sige tak til jer medarbejdere, siger Mogens Jensen.

Han siger, at ministeriets og styrelsernes embedsmænd har udvist "høj faglighed" og hårdt arbejde i hans tid som minister.

Nu har Rasmus Prehn så fået til opgave at rydde op i det skandaleramte ministerium, som til en start er splittet op i to.

Der er nu et ministerium for fødevarer, landbrug og fiskeri og et Miljøministerium. Det sidste skal miljøminister Lea Wermelin stå i spidsen for.

Rasmus Prehn siger i sin tale, at der skal være "mest mulig sikker hånd på rattet" i det nye ministerium:

- Der er brug for, at der bliver genoprettet noget tillid. Der er brug for, at de mange mennesker, der lever af landbrug og fiskeri ved, at vi kæmper for at sikre de bedste aftaler, når det gælder brexit og klimakampen, siger Rasmus Prehn.

Ved ministeroverdragelser er det tradition, at den afgående minister og den nye minister giver hinanden en gave.

Mogens Jensens gave til Rasmus Prehn er protein lavet på græs og tre dåser makrel, som et symbol på hans nye ministerområder.

Rasmus Prehn giver Mogens Jensen et gavekort til et abonnement til lydbøger, fordi Mogens Jensen har en særlig kærlighed til kulturområdet. Han har tidligere sagt, at han gerne ville have været kulturminister.

/ritzau/