Mogens Lykketoft er ny formand for Energinets bestyrelse

Tidligere S-formand Mogens Lykketoft overtager posten som bestyrelsesformand i Energinet fra Lars Barfoed.

Mogens Lykketoft, tidligere partiformand for Socialdemokratiet, er udpeget som ny formand for bestyrelsen i Energinet.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.

Selskabet ejer og driver det overordnede net på el- og gasområdet og har samtidig ansvaret for el- og gasforsyningssikkerheden i Danmark.

Bag udpegelsen står klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Han glæder sig over, at Mogens Lykketoft har takket ja til at varetage opgaven.

- Hans omfattende kompetencer og lange erfaring giver et solidt grundlag og den rette ballast for ledelsen af bestyrelsens arbejde.

- Samtidig er hans indsigt inden for det internationale område vigtig for Energinets kommende arbejde med at sikre velfungerende europæiske energimarkeder med stadigt stigende mængder vedvarende energi, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Mogens Lykketoft overdrog i 2005 posten som Socialdemokratiets partiformand til Helle Thorning-Schmidt. Efterfølgende var han blandt andet udenrigspolitisk ordfører og næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Siden nåede han at blive Folketingets formand i en årrække, og i 2015 blev han udnævnt til formand for FN's Generalforsamling.

- Siden jeg for fem år siden var formand for FN’s Generalforsamling under vedtagelsen af Verdensmålene og Klimaftalen i Paris, har jeg brugt det allermeste af min tid på kampen for bæredygtighed og klimamål, siger Mogens Lykketoft i pressemeddelelsen.

- Som formand for Energinets bestyrelse skal jeg være med til at løfte meget store nye investeringer i energiforsyningen, så Danmark fortsat er i spidsen med omstilling fra fossile til bæredygtige energikilder.

Ud over Mogens Lykketoft er også Rikke Hvilshøj og Louise Høst udpeget som nye menige medlemmer af Energinets bestyrelse.

Med udpegningen af den nye bestyrelse udtræder samtidig Lars Barfoed og Hans Duus fra bestyrelsen.

De var henholdsvis formand og menigt medlem af bestyrelsen.

/ritzau/