Mogensen kan først ånde lettet op når hovedmotoren dør ud

Alt er timet og tilrettelagt, når rumskibet "Crew Dragon" med Andreas Mogensen sendes afsted mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Og når først startknappen er trykket ned, så er det point of no return.

Det siger René Fléron, der er civilingeniør ved DTU Space.

- Der er en meget klar opskrift på, hvad der skal ske og hvornår - ned til hvert enkelte sekund.

- Vi kan ånde lettet op, når første trins hovedmotor bliver slukket. På det tidspunkt har rumskibet - alt andet lige - overstået den værste og mest energirige del af rejsen, siger han.

Civilingeniøren vil derfor særligt holde øje med netop det tidspunkt, der ifølge Den Europæiske Rumorganisation (ESA) vil ske cirka to et halvt minut efter opsendelse.

Det er affyringsraketten Falcon 9 fra SpaceX, der står for den første del af opsendingen af "Crew Dragon".

Selv om raketten er meget stor, stærk og kraftig, så kan den ifølge René Fléron kun akkurat lige sende kapslen, som astronauterne sidder i, ud i rummet.

Derfor balancerer raketten lige på grænsen til, at den kan eksplodere.

Skulle opsendelsen afvige fra den udførlige plan, er der dog en vej ud.

- I starten af opsendelsen er der mulighed for at trykke "escape", så astronauterne kan komme væk fra raketten. Så bliver kapslen revet af raketten, og den kan alene flyve væk og lande i en faldskærm, siger han.

Raketteknologi er særlig farligt, fordi der skal bruges rigtig meget energi på at forlade jordens tyngdefelt.

Teknologien bevæger sig derfor tæt på grænsen af det mulige.

- Vi kører helt ved kanten. Der skal ikke andet end et lille skub til, at det går galt, siger René Fléron.

Opsendingen kan formentlig noteres som en succes, når der er gået 8 til 12 minutter.

Det siger chefkonsulent hos DTU Space Morten Garly Andersen med speciale i rumfart.

- Så er selve raketopsendelsen overstået, og Dragon-modulet er i kredsløb om Jorden med kurs ud mod rumstationen og når så frem næste morgen dansk tid, siger han.

Andreas Mogensen sagde et døgn før afgang, at han glæder sig til, at opsendelsen er overstået, og at holdet er i kredsløb om Jorden på vej mod rumstationen.

På spørgsmålet om, hvad han særligt ser frem mod, svarede han:

- Det er selvfølgelig, når vi sætter os om bord på raketten, og de begynder at tanke den - og så når countdown rammer nul. Så sker det.

Andreas Mogensen og hans tre astronautkolleger sendes afsted fredag klokken 09.49 dansk tid.

/ritzau/