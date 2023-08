Andreas Mogensen er trådt ind på rumstationen

Efter en over 30 timers rejse er den danske astronaut Andreas Mogensen søndag klokken 17.02 dansk tid kommet om bord på Den Internationale Rumstation (ISS).

Det viser Nasas livesending.

Klokken 15.29 dansk tid tilkoblede rumkapslen med Andreas Mogensen om bord sig ISS.

Men sammen med sine tre astronautkolleger skulle danskeren blandt andet vente på en trykudligning, før de kunne gå om bord på selve rumstationen. Nu påbegynder kvartetten et seks måneder langt ophold på ISS.

De fire har tålmodigt ventet på at komme afsted, efter at turen blev udskudt ad flere omgange. Senest fredag, hvor de skulle være sendt afsted klokken 09.49 dansk tid, skete det som følge af en mistanke om problemer med de ventiler, der åbner og lukker for tilførslen af brændstof og ilt.

Lørdag klokken 09.27 dansk tid lykkedes det så, da opsendelsen af rumskibet skete fra Kennedy Space Center i den amerikanske delstat Florida.

Cirka to et halvt minut efter affyringen blev raketten "Falcon 9" koblet fra rumskibet, og anden del af opsendingen blev sat i gang. Syv et halvt minut senere var de i kredsløb om Jorden.

De to mest kritiske tidspunkter på rejsen var opsendelsen fra Florida og tilkoblingen til ISS. Dermed kan de fire astronauter nu ånde lettet op.

Den 46-årige Andreas Mogensens kolleger tæller en amerikaner, en japaner og en russer.

Den 40-årige amerikaner Jasmin Moghbeli har været danskerens højre hånd på rejsen. Hun har en fortid i USA's marinekorps. Satoshi Furukawa, den 59-årige japaner, blev udvalgt som astronaut i 1999. Han har en doktorgrad inden for medicin. Og til sidst er der den yngste af de fire, 39-årige Konstantin Borisov fra Rusland. Han havde blandt andet ansvaret for at holde øje med de første faser af flyvningen mod ISS.

På den lange rejse har astronauterne brugt tiden på at indfinde sig i samme bane som rumstationen.

Grunden til, at man skal være i samme baneplan, er, at man kun på den måde kan bringe hastighedsforskellen mellem rumskib og rumstation ned til nogle få kilometer i timen, når afstanden er kommet ned på et par kilometer.

ISS flyver med 28.000 kilometer i timen.

