Mogensens rumrejse bliver flere timer længere efter udskydelse

Andreas Mogensen og hans tre astronautkolleger skal ud på en lidt længere tur mod Den Internationale Rumstation (ISS), end de fredag havde set frem til.

Det fremgår af den nye tidsplan efter fredagens udskydelse.

Mogensen og co. skulle have været sendt afsted fredag klokken 09.49 og være koblet sammen med ISS under 24 timer senere.

Nogle tekniske detaljer udskød dog turen med omkring et døgn.

Nu er affyringstidspunktet i stedet lørdag klokken 09.27 dansk tid. Og den forventede sammenkobling med ISS sker over 29 timer senere - klokken 14.50 dansk tid. Det oplyser Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA).

Der kan være flere årsager til den lidt længere rejsetid.

Det forklarer Christina Toldbo, der er astrofysiker ved DTU Space.

- Det hele har noget at gøre med, hvor rumstationen er på det givne tidspunkt, og hvor Jorden er i sin rotation. Og det handler om, i hvilke retninger vi kan sende raketten op, siger Christina Toldbo.

- De her ting skal passe sammen, så man kan indhente rumstationen inden for et bestemt tidsrum og med det brændstof, man har om bord, lyder det.

Hun vurderer, at det ikke bliver noget problem for besætningen at omstille sig til en lidt længere rejse op mod ISS.

Hun pointerer blandt andet, at Andreas Mogensens første tur til Den Internationale Rumstation blev en længere en af slagsen:

- Det kan de sagtens. Det har de prøvet før. Andreas prøvede det i 2015, hvor det tog 48 timer, så han er vant til, at det kan tage lidt længere tid, end man lige regner med. Og de er trænet til at omstille sig til nye informationer.

Når Mogensens "Dragon Crew"-rumskib har koblet sig sammen med ISS klokken 14.50, går der lidt tid, før lågen bliver åbnet.

Det sker efter planen klokken 15.33. Ifølge ESA's tidsplan bliver de fire astronauter budt velkommen på ISS klokken 16.30 dansk tid.

