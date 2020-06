Mølbak om grænseåbning til de fleste EU-lande: Et ret stort skridt

Det er vigtigt at orientere sig om landes lokale forhold, hvis man rejser til udlandet, pointerer Kåre Mølbak.

Efter tre måneder med skrappe rejserestriktioner på grund af coronavirus har regeringen åbnet for, at danskere inden længe kan tage til udlandet og holde ferie.

Ifølge Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), kan man trygt tage på sommerferie.

Men det kræver, at man sørger for at holde sig opdateret i rejsevejledningerne for de enkelte lande. Situationen kan nemlig hurtigt kan ændre sig.

- Som udgangspunkt kan man være tryg ved at tage på ferie, for ellers var det her skridt ikke taget, siger Kåre Mølbak.

- Men det er vigtigt, at man sætter sig ind i de lokale forhold og orienterer sig i rejsevejledninger og følger med lokalt. Det kan være, man planlægger en rejse nu, og når man så kommer frem, kan der være en smittespredning. Det må man naturligvis forholde sig til, siger han.

Den nye model for at åbne grænserne og lempe rejsevejledningerne gælder rejser til og fra lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien.

Åbningen er betinget af, at landene hver især opfylder visse objektive kriterier. Herunder at de skal have under 20 nye smittede med coronavirus per 100.000 indbyggere per uge.

I øjeblikket er det kun Sverige og Portugal, der ikke opfylder kriteriet.

Det betyder altså, at danskere stadig skal holde sig fra at tage til lande uden for EU, ligesom borgere i tredjelande ikke kan få lov at krydse den danske grænse. Medmindre de har et såkaldt "anerkendelsesværdigt formål".

Kåre Mølbæk siger, at det er vigtigt, at man i genåbningen ikke går for hurtigt frem.

- Jeg tror, det er vigtigt at tage et skridt ad gangen, og det her er faktisk et ret stort skridt i forhold til dem, der tidligere er taget. Og så må vi jo se, hvordan det går, siger han.

Mens mange partier på Christiansborg er godt tilfredse med, at grænserestriktioner og rejsevejledninger bliver lempet, er Enhedslisten nervøs for, at genåbningen sker for hurtigt.

Statens Serum Institut har tidligere anbefalet, at der skulle gå fire uger mellem hvert trin i genåbningen.

Men genåbningsfaserne er løbende blevet fremrykket, og genåbningen er sket hurtigere end først planlagt.

- Det er min vurdering, at med den kapacitet, vi har I Danmark, og de systemer, der er sat op, så vil vi kunne følge med. Men jeg kan jo ikke udelukke, at der kommer små skvulp og udbrud undervejs, siger Kåre Mølbak.

Spørgsmål: Så det er ikke længere lige så afgørende, at man venter cirka en måned mellem hver trin?

- Vi har jo ikke set de store ændringer i smittetrykket under de åbninger, der er lavet. Det var vores forventning i foråret, men vi har faktisk kunnet åbne ganske meget, uden at der er sket noget, lyder det fra Mølbak.

- Derfor er det også min faste overbevisning, at det kommer til at gå godt denne gang, men vi følger det naturligvis meget nøje.

