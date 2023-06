Molslinjen-færge i motorstop ud for Aarhus kort efter afgang

En af Molslinjens færger ligger torsdag middag stille i Aarhusbugten på grund af motorstop og strømafbrydelse.

Det siger Jesper Maack, der er Molslinjens PR og kommunikationschef, til Aarhus Stiftstidende.

- Jeg har ikke noget overblik over, hvor lang tid det kommer til at tage. Jeg har kun lige fået en kort melding derudefra om, at de fejlsøger.

- Der er ingen fare på færde. Færgen ligger et sted, hvor den ikke rigtig generer nogen, så det er heldigt nok, siger han til Aarhus Stiftstidende.

Det er endnu uklart, hvad der har forårsaget motorstoppet. Men teknikere er lige nu ved at undersøge, hvad der kan være galt og ordne det.

Færgen var på vej fra Aarhus til Sjællands Odde. Den havde lige forladt Aarhus Havn, da der kom et udfald lige ude på den anden side af bøjerne.

Det er her færgen nu ligger. Der er indtil videre ingen oplysninger om, hvad det får af betydning for passagerer senere på dagen, som skal med færgen mellem Aarhus-Odden eller de passagerer, der befinder sig om bord på færgen.

/ritzau/