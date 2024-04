Mona Juul er valgt som konservativ formand efter Pape

Mona Juul er valgt som formand for De Konservative ved partiets ekstraordinære landsråd. Hun afløser afdøde Søren Pape Poulsen på posten.

Som ventet var der ingen modkandidater.

Søren Pape Poulsen døde 2. marts, efter at han blev ramt af en hjerneblødning. Efterfølgende blev Mona Juul valgt som politisk leder af folketingsgruppen, men formanden skal vælges på et landsråd, så derfor blev der søndag holdt et ekstraordinært af slagsen i MCH Herning Kongrescenter.

Netop Pape kommer Mona Juul indledningsvist ind på i begyndelsen af hendes første formandstale.

- Jeg vil gøre mit bedste. Men for at gøre mit bedste er jeg nødt til at begynde med det værste, siger Mona Juul om Pape.

Han faldt om 1. marts under et hovedbestyrelsesmøde i partiet, hvor Mona Juul selv var til stede.

- Der er gået et par måneder. Men det føles som i går. Det er, som om Søren bare er gået en tur. Og kommer tilbage om lidt. Men det gør han ikke. 1. marts er svær at komme videre fra, og jeg ved, der er mange andre, der har det på samme måde, siger Mona Juul.

Hun tilføjer, at de konservative medlemmer, der holdt af Pape, ikke skal "skynde sig videre", bare fordi det nu er hende, som er formand.

Pape blev 52 år. Han blev i første halvdel af landsrådet mindet med både taler og sang. Blandt andre holdt SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mindetale i Herning.

Ny politik har Mona Juul ikke med. Ikke fra begyndelsen i hvert fald. Familie, forsvar og klimaet er i fokus for Mona Juul, siger hun i talen.

Hun tager tre dogmer med sig. Disse vil hun bestræbe sig på at følge. Familien er det vigtigste fællesskab, der findes, pengene skal tjenes, før de kan bruges, og ting skal ordnes med det samme via politiske løsninger, lyder de tre dogmer på.

- Det er den tilgang til politik, jeg har, og til livet i det hele taget. Jeg tænker, at det er den modne eller voksne tilgang til livet. Man elsker og prioriterer sin familie, holder orden på landets økonomi.

- Og prioriterer nuancerede løsninger frem for flashy mediestunts. I ved, der hvor alt har ligget og simret i både ekspertudvalg, kommissioner og syltekrukker, siger Mona Juul.

/ritzau/