Mona Juul om at være formand: Det er ikke et drømmejob

De Konservative blev ramt af en tragedie, da daværende formand Søren Pape Poulsen døde 2. marts efter at være blevet ramt af en hjerneblødning.

Søndag tog partiet et afgørende skridt videre i tiden efter Pape, da Mona Juul i Herning blevet valgt som ny konservativ formand på et ekstraordinært landsråd.

Her fik Ritzau en snak med 56-årige Mona Juul, der først kom i Folketinget i 2019 og dermed har gjort kometkarriere i partiet og politik i det hele taget, selv om formandsposten kommer på en trist baggrund.

Spørgsmål: Er det et drømmejob?

- Nej, det kan man ikke påstå. Det er ikke noget, jeg har drømt om, siden jeg var barn. Jeg har end ikke drømt om at gå ind i politik. Jeg er gået ind i politik for fem år siden.

- Men nu er situationen der, at der er en opgave, der skal løses. Det skulle vi have fundet ud af, og derfor påtager jeg mig ansvaret nu.

- Jeg synes selv, at jeg har styrken og modet til at tage fat, og det er derfor, at jeg er her nu, siger Mona Juul, som inden sin politiske karriere arbejdede i erhvervslivet.

Spørgsmål: Så det er mere en nødvendighed? Kan det blive et drømmejob på et tidspunkt?

- Det er fantastisk at blive formand for De Konservative, det skal du ikke tage fejl af, men hvis du spørger, om det er noget, jeg har drømt om, så har jeg ikke drømt om at blive partiformand.

- Men nu er jeg her, og jeg drømmer om at gøre det helt fantastisk, siger hun.

Spørgsmål: Når man bliver folkevalgt, er det så ikke sådan et job, man stræber efter?

- Nej, det er det ikke. Måske er det fordi, at man forestiller sig, at i politik er alle ungdomspolitikere, som vokser op i det og tænker, hvilke poster kan man få. Jeg er ikke vokset op i politik. Jeg kommer udefra og har ikke haft det på min nethinde. Jeg har drømt om at gøre det godt på mine ordførerposter, siger Mona Juul, der har gjort sig bemærket inden for erhvervs- og klimaområdet.

Politikken forbliver i store træk uændret under Mona Juuls ledelse. I hvert fald til en begyndelse. Spørgsmålet er så, hvornår der kommer et Mona Juul-aftryk på den politiske linje hos De Konservative.

- Søren var fantastisk, men Søren var bedst til at være Søren, og jeg er bedst til bare at være mig selv. Der er selvfølgelig nogle betoninger og forskelle der, men politikken er den samme i går, i dag og i morgen.

- Derfor kan der godt være, at tiden gør, at der vil være ting, som vi sætter mere fokus på fremadrettet. Det er ikke i sig selv et mål at være markant på nogle områder, men at lave politik, som løser nogle af de problemer, vi har i samfundet, siger Mona Juul.

Spørgsmål: Når vi nærmer os et folketingsvalg, kommer du så til at sige, hvem De Konservative peger på som statsminister?

- Det må tiden vise. Vi har samme holdning nu, som vi havde, før at Søren Pape gik bort. Det største borgerlige parti har retten til at kigge på det, siger Mona Juul.

Under folketingsvalget i 2022 var Pape statsministerkandidat, men De Konservative fik et skidt valg med tilbagegang, og Pape var milevidt fra at blive statsminister. I stedet for gik "vennerne" fra Venstre i regering med ærkefjenden Socialdemokratiet samt Moderaterne.

- Jeg vidste ikke, at Venstre var til SM, sagde Mona Juul undervejs i sin tale om det. Til stor morskab blandt de konservative medlemmer.

Spørgsmål: Så blå blok kan godt gå ind i valgkamp uden at have en udfordrer til statsminister Mette Frederiksen (S)?

- Det er en postgang for tidligt at spørge mig om det. Simpelthen. Jeg skal nok vende tilbage, siger Mona Juul.

