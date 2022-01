Monarken, som blev kirkens fælles midte

M an kan spørge, om det begyndte med en bøn. Lørdag den 15. januar er det 50 år siden, Hendes Majestæt Dronningen trådte frem på balkonen på Christiansborg Slotsplads. Der blæste en frostkold vind, som fik sørgesløret til at blafre og talepapiret til at knitre, mens hun talte.