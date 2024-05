Morgenaviser kalder kvindelig værnepligt en stor sejr for ligestilling

De tre store morgenaviser mener alle, at kvindelig værnepligt er en stor sejr for ligestillingen i Danmark.

Det skriver de på lederplads torsdag.

Kvindelig værnepligt blev vedtaget i en særskilt delaftale tirsdag aften, da et flertal i Folketinget samtidig vedtog at opruste dansk forsvar med 95 milliarder kroner.

- Et stort skridt for ligestillingen her i landet. Med beslutningen om at sidestille værnepligten for kvinder med mænd har regeringen truffet en historisk beslutning, der vil bidrage til at definere synet på ligestilling i de kommende generationer, skriver Politiken.

Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne vil ikke være med til at indføre kvindelig værnepligt. Af hver deres ideologiske årsager.

Liberal Alliance er imod værnepligt generelt, og Danmarksdemokraterne er imod det på kvindernes vegne.

Det betyder ifølge forligsregler, at det først kan indføres ved næste valg, forventeligt i 2027.

- Det eneste gode, der kan siges om det, er at Forsvaret nu får tid til at få ryddet op i egne rækker og kulturer, skriver Politiken videre.

Der henvises til en række krænkelsessager, som medierne har dækket.

Jyllands-Posten mener, at det blev til et ideologisk slagsmål undervejs, fordi det kunne give Venstre kant til de nærmeste rivaler i form af de to partier.

Avisen kalder det "uforståeligt", at de to partier ikke går ind for fuld værnepligt.

- Om det ene eller det andet parti vil profitere af, at værnepligt nu er trukket ud af det store forlig og placeret i et delforlig, som først kan træde i kraft efter næste valg, vil tiden vise.

- Umiddelbart er det vanskeligt at forestille sig, at det bliver et kardinalspørgsmål i valgkampen, skriver Jyllands-Posten.

Berlingske kalder det godt, at kvindelig værnepligt ikke kastede "grus i beslutningen om oprustningen af det danske forsvar for 190 milliarder kroner".

- Kampen for ligestilling var desværre ved at ende som en bitter værdikamp i forsvarsforhandlingerne. Det er ærgerligt, for så forsvinder fornuften og pragmatismen, især når Forsvaret i dag kan få alle sine værnepligtige igennem frivillighed, skriver Berlingske.

De seneste mange år har det været muligt at finde alle værnepligtige via frivillighed. Men regeringen forventer, at færre vil melde sig frivilligt, når perioden stiger fra de nuværende mindst fire til 11 måneder i trøjen.

Desuden stiger antallet af værnepligtige fra 4700 til 7500.

Hvis forudsigelserne holder stik, vil det altså blive nødvendigt at bruge tvang for at fylde nogle af pladserne.

