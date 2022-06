Morgensamling: 1000 ukrainske soldater i fangeskab på vej til Rusland

I dagens Morgensamling skal vi på rundtur til Israel og Rusland, inden turen går hjem til Danmark - måske med et forslået SAS.

Vi starter med en kedelig udvikling set med danske filmbriller. Som den tredje streamingtjeneste melder Viaplay nu, at de også vil stoppe al produktion af film og serier i Danmark, skriver Berlingske. Beslutningen kommer i hælene på lignende udmeldinger fra TV 2 Play og Netflix.

Streaminggiganternes beslutning bunder i utilfredshed med en aftale, der er indgået mellem Producentforeningen og Create Danmark. Aftalen sikrer, at personalet bag film- og serieproduktionen bliver bedre betalt, når produktet vises på streamingtjenesten de næste to år. Ifølge de tre film- og serieplatforme gør det produktion i Danmark for dyrt.

"Hvis det fortsætter, er det katastrofalt," siger direktør og producer i SAM Productions, Meta Louise Foldager, der blandt andet står bag successerien Kastanjemanden, til Berlingske. Netop en serie som Kastanjemanden vil ikke være mulig at producere, så længe streamingtjenesterne har sat den danske produktion i bero.

Sverige smækker kassen i for et SAS i knæ

Det er ikke kun svenske Viaplay, der har lukket for kassen i dansk sammenhæng. Den svenske stat meddelte i går, at den ikke længere vil skyde kapital i det skandinaviske luftfartsselskab SAS. En beslutning, aktieanalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen, til Kristeligt Dagblad kalder "en skillevej for SAS", der i sin storhedstid var et hæderkronet selskab.

Luftfartsselskabet har i årtier været i økonomisk krise, og den er blevet intensiveret som følge af coronapandemien. Som svar på svenskernes udmeldinger skriver finansminister Nicolai Wammen (S) til Kristeligt Dagblad, at den danske stats bidrag til SAS aftales midt i juni måned.

I dagens leder i denne avis kan du blive klogere på, hvorfor Danmark ikke bare skal gå samme vej som Sverige.

Nye pensionsregler skal skaffe hænder til trængt arbejdsmarked

Mens SAS venter på en dansk udmelding, så har en vedtagelse i Folketinget tirsdag skabt jubel hos ældreorganisationen Faglige Seniorer. Beslutningen ændrer nemlig reglerne, så pensionen ikke længere modregnes, når en ægtefælle eller samlever får udbetalt løn, efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, skriver Ritzau.

Regelændringen forventes at komme omkring 100.000 borgere til gavn, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) regner med, at det vil gøre det mere attraktivt at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller lade være med at forlade det.

Det er blandt andet lærere og pædagoger, der som følge af krigen i Ukraine er mangel på.

1000 ukrainske fanger fragtes til Rusland til efterforskning

Mens nogle ukrainere stadig flygter fra Ruslands invasion, så er andre ufrivilligt på vej ind i det krigsførende land. Det drejer sig om de ukrainske soldater, der efter flere måneders kampe overgav sig i havnebyen Mariupol i det sydøstlige Ukraine, og nu skal "efterforskes" i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder til det russiske nyhedsmedie Tass ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mens civile og flere soldater blev eskorteret fra byen i Røde Kors-busser, blev en del altså taget til fange. Blandt de 1ooo soldater på vej til Rusland er omkring 100 udlændinge, der af Tass beskrives som "lejesoldater". Det står endnu ikke klart, hvad en "efterforskning" af soldaterne betyder.

Israels regering på randen af sammenbrud efter afstemning

Vi bliver ved spændingerne ude i verden og tager en tur til Jerusalem. Her skulle de israelske parlamentsmedlemmer i Knesset i går til afstemning om at forny den lovgivning, der beskytter jødiske bosættere på den besatte Vestbred. Det skriver The Guardian, der beskriver koalitionsregeringen som "på randen til sammenbrud".

Afstemningen endte med at blive stemt ned 58 mod 52 stemmer. Den højreorienterede opposition stemte imod, selvom de egentlig er for ideen. Modsat siger Naama Lazimi fra Arbejderpartiet, der er en del af regeringen, til The Guardian, at hun stemte for lovforslaget for at støtte koalitionsregeringen, der i øjeblikket holder de konservative og religiøse stemmer fra magten.

EU vil døde telefoner og ledningkaos til livs

Vi afslutter dagens Morgensamling hjemme i Europa, for mens den politiske situation i Israel slår knuder på de lokale politikere, så vil politikerne i EU gøre op med et af samtidens hverdagsproblemer - at oplade telefoner.

EU's medlemslande er blevet enige om, at alle mindre elektroniske enheder i EU fra 2024 skal have samme oplader. Det gælder blandt andet telefoner, kameraer og computermuse, skriver DR. Typen af oplader kommer til at være et USB-C-kabel.

Lige nu synes forslaget primært at gå udover Apple, der i øjeblikket gør brug af deres eget laderstik til telefonerne.

Det skulle derfor snart være slut med rod i kabelskuffen. God onsdag!

